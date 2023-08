Gameplay-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden

Focus Entertainment und DON’T NOD haben jetzt noch mehr Gameplay zu ihrem neuen, kommenden Titel Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht.

Das erzählerische Action-RPG, in dem Spieler:innen übernatürliche Schrecken jagen und bekämpfen, um ein tragisches Schicksal zu beeinflussen, wurde während der Gamescom in einem neuen Extended Gameplay Trailer vorgestellt. Der Titel erscheint am 7. November für PlayStation5 und Xbox Series X|S und kann bereits vorbestellt werden.

Leben für die Lebenden, Tod für die Toten

In einer Welt, in der die Seelen der Verstorbenen umherwandern, übernehmen Spieler:innen die Rolle von zwei sogenannten Verbannenden. Antea Duarte und Red Mac Raith sind erfahrene Geisterjäger:innen, die der gewaltigen Aufgabe nachgehen, einen bösartigen und unheilvollen Fluch aufzuheben. Nach einem unbedachten Angriff wird Antea getötet und lässt ihren Geliebten in Einsamkeit und tiefer Verzweiflung zurück. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Eid, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und dem albtraumhaften Zustand von Antea, wandern Spielende durch die unheimliche Wildnis Nordamerikas, um sie aus ihrer schrecklichen Misere zu befreien… Egal, zu welchem Preis.

Spieler:innen tauchen ein in das Leben der Gemeinschaften von New Eden in einer Welt, die von übernatürlichen Kreaturen und uralten Geheimnissen geplagt wird. Sie müssen Anteas spirituelle Kräfte und Reds mächtiges Arsenal kombinieren, um die umherwandernden Seelen, die die Lebenden quälen, zu besiegen und zu verbannen. Dabei decken sie Geheimnisse auf, navigieren durch mysteriöse Landschaften und treffen bemerkenswerte, aber leidende Charaktere, deren Schicksal in ihren Händen liegt.

Auf dem Weg werden die Spielenden mit schweren Entscheidungen konfrontiert, denn sie entscheiden über das Schicksal der Bewohner von New Eden – seien es lebende Menschen oder umherziehende Seelen -, was drastische Auswirkungen auf ihre eigene Geschichte und die Herausforderungen hat, denen sie sich stellen müssen. Werden sie den Eid der Verbannenden erfüllen oder die Lebenden in einem verzweifelten Versuch opfern, die Geliebte zurückzubringen, wenn das Spiel am 7. November erscheint?

Das Gameplay-Showcase noch einmal erleben

Focus Entertainment hat bereits am vergangenen Mittwoch im Rahmen eines Showcases exklusive Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden präsentiert. Zusätzlich zu diesem ausführlichen Blick auf das Gameplay des Spiels kann der komplette Showcase hier angesehen werden, um mehr über andere veröffentlichte und kommende Titel aus dem Katalog des Publishers zu erfahren.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 7. November und kann ab sofort für PlayStation®5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden.