Gameplay-Trailer zu Dragon’s Dogma 2, Street Fighter 6 und Resident Evil 4 VR

Capcom hat im Rahmen des neuesten PlayStation Showcase Material zum Action-RPG Dragon’s Dogma 2 sowie für das kommende Street Fighter 6 vorgestellt und zusätzlich einen ersten Einblick in Resident Evil 4 VR Mode geboten, das exklusiv für PlayStation VR2 erscheint.

Der Kult‑Klassiker Dragon’s Dogma wurde 2012 veröffentlicht. Seitdem hat sich die Serie weltweit über 7,2 Millionen Mal verkauft und war außerdem Inspiration für eine Netflix-Animationsserie. Dragon’s Dogma 2 wurde zu Beginn der „Dragon’s Dogma 10th Anniversary“-Feierlichkeiten angekündigt und dieser neue Trailer bietet den Fans nun einen ersten Blick auf die detailreiche und tief erkundbare Fantasy-Welt, die mit immersiver Physik, Charakter-KI und der modernsten Grafik von Capcoms RE ENGINE geschaffen wurde. Der Trailer stellt außerdem einige der wichtigsten Charaktere vor, denen der Erweckte auf dem Weg begegnen wird. Dragon’s Dogma 2 befindet sich derzeit in Entwicklung für die PlayStation5-Konsole, Xbox Series X|S und PC via Steam. Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC über Steam und der kostenlose Resident Evil 4 VR Mode DLC wird exklusiv für PlayStation VR 2 für PlayStation 5 erscheinen.

Erhebt euch, Erweckter und bezwingt den Drachen in Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 beginnt in einem unterirdischen Gefängnis, wo die Stimme des Drachen im Nebel der verlorenen Erinnerungen widerhallt. Nachdem der Drache dessen Herz gestohlen hat, macht sich der Erweckte auf den Weg, um das Symbol der Zerstörung der Welt zu töten, während es auf gewaltigen Schwingen durch den Himmel schwebt und Flammen spuckt, die alles auf seinem Weg verbrennen. Zwischen den Domänen der Menschen und der neu eingeführten Rasse der Beastren muss ein Held sein vergessenes Schicksal erfüllen und den Thron für sich beanspruchen. Bis zu drei mysteriöse Wesen aus einer anderen Welt, die sogenannten Vasallen, begleiten den Erweckten auf der Reise. Vasallen schaffen das Gefühl eines kooperativen Spielerlebnisses, indem sie einzigartige Eigenschaften, Fertigkeiten und Wissen bieten, das sie durch ihre Erfahrungen mit anderen Erweckten erworben haben.

Dieses erzählerische Singleplayer-Action-RPG fordert die Spielerinnen und Spieler auf, ihre Kreativität und Neugierde zu nutzen, um ihre eigene Erfahrung zu gestalten. Ob es die Berufung des eigenen Erweckten ist, die Auswahl der Vasallen für die eigene Gruppe oder die Herangehensweise an facettenreiche Gameplay-Situationen – in der Welt von Dragon’s Dogma 2 dreht sich alles um Entscheidungen. Capcoms fortschrittliche RE ENGINE sorgt für eine lebendige und detailgetreue Grafik, kombiniert mit einer realistischen Physik und einer komplexen und reaktiven Charakter-KI, um eine Umgebung zu schaffen, in der Entscheidungen und ihre Konsequenzen zum Leben erweckt werden. Sowohl die eigene Gruppe von Vasallen als auch die Feinde reagieren dynamisch auf die Aktionen der Spielerinnen und Spieler auf dem Schlachtfeld, egal ob sie sich an den Rücken von Monstern klammern oder versuchen, sie aus der Ferne zu erledigen. Die Berufung der Erweckten erlaubt es, einen eigenen Spielstil zu wählen und zu entscheiden, ob man Schwerter, Bögen oder mächtige Magie bevorzugt, um die Feinde in die Schranken zu weisen. Welche Herausforderungen und Triumphe erwarten den Erweckten auf dem Weg in die Zukunft, die im Dunkeln liegt?