Games with Gold: Gratis-Spiele im November

Im November 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei kostenlose Spiele auf euch auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Praetorians – HD Remaster (19,99 Euro UVP): Verfügbar vom 1. bis zum 30. November

Dead End Job (16,99 Euro UVP): Verfügbar vom 16. November bis zum 15. Dezember

Praetorians – HD Remaster

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut! Umso besser also, dass Dir Praetorians – HD Remaster für einen ganzen Monat zu Verfügung steht! Tauche in die Hochzeit des römischen Imperiums ein und führe entweder Gallien, Ägypten oder das römische Reich in packende RTS-Schlachten. Jede Armee verfügt über individuelle Stärken und Schwächen, die es zu beachten gilt, wenn Du Deinen Aufstieg als Imperator*in planst. Analysiere die Schwächen Deiner Feinde, nutze das Gelände zu Deinem Vorteil und erbaue in mehr als 20 Kampagnen-Missionen ein Reich für die Ewigkeit!

Dead End Job

Einige Geister scheinen Halloween überlebt zu haben und konnten sich in den November retten. Jetzt ist es Deine Aufgabe die entflohenen Geister in der durchgeknallten Welt von Dead End Job zu beseitigen. In dem prozedural generierten Shooter mit Koop-Modus und Twinstick-Steuerung schnallst Du Dir einen Staubsauger auf den Rücken und bewaffnest Dich mit einer Plasmakanone um die paranormale Pest zu bekämpfen. Denn als Mitarbeiter*in von Ghoul-B-Gone, der besten paranormalen Schädlingsbekämpfung weit und breit, lehrst Du die Geister das Fürchten. Eben ein ganz normaler Tag bei der Arbeit.

