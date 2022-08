gamescom 2022: Tagebuch Donnerstag

Am Donnerstag merkte man schon deutlich, dass nun endlich die Besucher in die Hallen durften. Zwar tauchten nicht plötzlich neue Stände auf, aber die gamescom 2022 erwachte zum Leben.

Die Hallen füllen sich

Cosplayer, Fans und Neugierige tummelten sich in den Hallen und warteten gierig darauf die neuen Spiele anspielen zu können. Es gab wie immer lange Warteschlangen, doch gab es in den Hallen auch einige kleinere Spiele die nahezu ohne Warten gespielt werden konnten.

SEGA

Total War: Warhammer III – Immortal Empires

Die lange erwartete Total War: Warhammer III Mega Kampagne Immortal Empires wurde am 23.08.2022 veröffentlicht. Im Rahmen dieser neuen Kampagne werden alle 3 veröffentlichten Total War: Warhammer Spiele zu einem großen ganzen Zusammengefügt. Alle Nationen und Völker sind nun auf einer großen Karte, die nahezu das gesamte Warhammer Universum abdeckt spielbar. Der Multiplayer kann mit bis zu 8 Leuten auf der riesigen Karte gespielt werden. Die Züge der Spieler:innen laufen gleichzeitig, und falls Schlachten zwischen Spielern und NPCs stattfinden können die anderen Spieler:innen den Schlachten zusehen, dem Spieler oder sogar dem NPC helfen. Immortal Empires birgt durch seinen schieren Umfang auch eine Schwierigkeiten wie Balancing. Hier wurde mir versichert, dass viel Wert auf das Feedback der Spieler:innen gelegt wird und das Balancing nach und nach perfektioniert wird.

Endless Dungeon

Endless Dungeon ist eine Rogue-Lite Dungeon Crawler mit Tower Defense Elementen. Es bietet einen Coop Modus mit bis zu 3 Spielern. Endless Dungeon gehört zu der bekannten Endless Spielereihe. Wie die anderen Spiele des Universums wird es von Amplitude Studios entwickelt. Die Lore ist innerhalb des Universums zwischen den Spielen konsistent, auch wenn die Spiele diverseste Genres abdecken. In diesem Rogue-Lite erforscht man verlassene Raumstationen, generiert durch Fortschritt seine Ressourcen und nutzt diese unter anderem um seinen Charakter zu verbessern, neue Waffen freizuschalten oder neue Geschütze bauen zu können. In jedem Level gilt es einen sogenannten „Crystal Bot“ durch das Level zu geleiten. Dieser meist stationäre NPC darf nicht zerstört werden, und muss immer wieder an neue Orte innerhalb des Levels eskortiert werden.

Das Spiel wirkte bereits sehr poliert, die Grafik ansprechend und die Schwierigkeit gut ausbalanciert. Ich könnte vermutlich schon in die Demo Version nahezu 100 Stunden stecken. Es gibt noch keinen bekannten Release Termin, doch ich bin sehr gespannt auf neue Ankündigungen.

Capes

Capes ist ein rundenbasiertes Strategiespiel in einem Universum in dem die Superbösewichte vor 20 Jahren gewonnen haben. Man steuert hier eine kleine Gruppe neuer Superhelden, die die Ordnung wieder herstellen wollen. Der Stil des Spiels ist ziemlich nah an Comics gehalten. Von den Texteinblendungen, über die Dialoge bis zur Grafik, alles lässt das Herz eines jeden Comicbuch Fans höher schlagen. Die Steuerung geht in Richtung XCOM, ist aber in meinen Augen etwas simpler. Zwischen den Superhelden gibt es diverseste Kombinationen und viele davon haben zusammenpassende Kombinationen.

Zum Beispiel kann der Tank von der Schattenläuferin teleportiert werden. Diese Kombis haben zum Teile kurze Cut-Scenes oder spezielle Animationen. Diese sind aber so passend gestaltet, dass sie nicht langweilig werden. Im Gegensatz zu den XCOM Spielen haben die Charaktere in diesem Spiel keinen permanenten Tod zu fürchten, sondern die Mission schlägt einfach fehl. Capes möchte nämlich eine Geschichte erzählen. Diese soll ohne Nebenmissionen oder Fehlschläge etwa 15-20 Stunden umfassen. Wie es nach dem Release weiter geht, ist noch nicht bekannt. Aber die Entwickler würden sich sehr darüber freuen, mehr in dem Universum machen zu können.

ININ Games

Warhammer 40,000: Shootas, Bloos & Teef

Warhammer 40,000: Shootas, Bloos & Teef ist ein 2D Sidescroller Run & Gun Action Adventure aus dem Hause Rogueside. Veröffentlicht wird es von ININ Games. Der angesetzte Veröffentlichungstermin ist der 20. Oktober 2022. Es wird für alle gängigen Plattformen veröffentlicht und soll € 29,99 kosten. Es kann mit bis zu 4 Spieler:innen im Coop gespielt werden und funktioniert nach dem ININ Games typischen Motto “Easy to learn, hard to master”. Die Geschichte passt in das Warhammer 40,000 Universum und die handgezeichnete Grafik passt hervorragend zu dem Humor der Orks in dem Universum. Gerade als Party Spiel für die Switch sollte man diesen Titel im Auge behalten.

Slaps and Beans 2

Slaps and Beans 2 ist der Nachfolger des brillanten Bud Spencer & Terence Hill Beat ‘em ups Slaps and Beans und glänzt mit verbesserter Steuerung, mehr Umgebungsangriffen und spannenden Rätseln für die beide Charaktere benötigt werden. Mir wurde versichert, dass die Synchronsprecher sehr nahe am Original dran seien. Das Spiel kann alleine oder mit bis zu 4 Spieler:innen gespielt werden. In die Story sollen einige Minispiele eingewebt sein, um das Spielgefühl aufzulockern. Slaps and Beans 2 soll 2023 veröffentlicht werden.