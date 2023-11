Gangs of Sherwood stellt Live-Action Trailer vor

NACON und Appeal Studios veröffentlichen heute einen neuen Trailer zu Gangs of Sherwood, welcher Live-Action und Gameplay kombiniert.

Das kooperative Action-Abenteuer wird am 30. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Handel erscheinen.

Im neuen Trailer, der Live-Action und Gameplay-Elemente von Gangs of Sherwood kombiniert, führt der Barde Alan-A-Dale auf musikalische Weise durch die Story und Protagonist:innen des Spiels. Andrea Di Stefano, Game Director bei Appeal Studios, und Maxime Prevosteau, Product Manager bei NACON, äußerten sich über Alan-A-Dale und den neuesten Gangs of Sherwood-Trailer folgendermaßen:



Wer ist Alan-A-Dale und wie passt er in die Legende?

Andrea Di Stefano: „Obwohl er nicht so bekannt ist wie andere Helden der Legende wie Bruder Tuck oder Little John, ist dieser Charakter ein wichtiges Mitglied von Robin Hoods fröhlichen Gesellen. Er spielt eine entscheidende Rolle im Spiel als Erzähler, der jedes neue Abenteuer durch ein humorvolles Puppenspiel einleitet und sich auch gegen die Tyrannei des Sheriffs von Nottingham ausspricht.“



Was hat Sie zu diesem Trailer inspiriert?

Maxime Prevosteau: „Wir wollten dieser untypischen, charismatischen Figur Tribut zollen, indem wir einen epischen Song mit mittelalterlichem Klang kreierten, der sich im Kopf festsetzt. Wir haben uns von vielen Dingen inspirieren lassen, unter anderem von Disneys kultigen Robin Hood- und Aladdin-Zeichentrickfilmen und sogar von The Witcher.“

Andrea Di Stefano: „Es ergab auch absolut Sinn, den talentierten Künstler Lenny Mark Irons als Alan-A-Dale im Trailer zu besetzen, da er dem Charakter auch im Spiel seine Stimme leiht.“

Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler:innen mit rasantem Gameplay in einer neu gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine ungeheure Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je. In einer Science-Fantasy-Version der Robin-Hood-Legende bietet das Spiel explosive Kämpfe, viele Kombo-Möglichkeiten und Koop-Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.