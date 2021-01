“Gemeinsam für den E-Sport”: Die E-Sport Allianz Österreich wurde gegründet

“Gemeinsam für den E-Sport”: Die größten heimischen E-Sport Stakeholder gründen die E-Sport Allianz Österreich, ESVÖ, eBundesliga und A1 eSports League sind Gründungsmitglieder.

Weltweit begeistert der E-Sport Millionen Menschen. Auch Österreich kann sich diesem Trend nicht entziehen: hierzulande gibt es mittlerweile mehr als 50.000 registrierte E-SportlerInnen. E-Sport ist keine Randerscheinung mehr, denn knapp jeder Siebte Österreicher konsumiert regelmäßig E-Sport. Besonders in den letzten Jahren und da vor allem in den letzten Monaten ist die Bedeutung von E-Sport in Österreich stark gestiegen. Einer neuen österreichischen Blitzumfrage zufolge haben durch die Corona-Pandemie rund 70% der heimischen GamerInnen noch mehr Zeit mit dem Spielen von Videospielen verbracht. Über die Hälfte der Befragten konsumierte dabei auch E-Sport Inhalte via Livestreaming Plattformen.

Unter dem Motto “Gemeinsam für den E-Sport” präsentierten nun die drei größten Player der heimischen Branche – der ESVÖ, die A1 eSports League Austria und die eBundesliga – im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz die E-Sport Allianz Österreich. Oberstes Ziel dieser Vereinigung ist die gemeinsame Unterstützung der stetig wachsenden E-Sport Landschaft in Österreich. Als erste konkrete Maßnahmen launcht die Allianz eine gemeinsame Informationsplattform für Medien und Interessierte unter esvoe.at/e-sport-allianz/, die stetig ausgebaut und ergänzt wird. Derzeit finden sich beispielsweise Infografiken, Studien und Pressefotos öffentlich zugänglich auf der Plattform. Des Weiteren stehen Aktivitäten wie die Veröffentlichung eines konsolidierten E-Sport Jahresberichts sowie die Umsetzung von Marktforschungen und die Publikation von Infografiken rund um das Thema E-Sport auf der Agenda.