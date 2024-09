Genshin-Impact-Benefizkonzerte im November in Wien

Am 11. und 25. November werden junge Musikerinnen und Musiker den Soundtrack des weltbekannten Videospiels präsentieren. Sie werden dabei durch das Projekt Impact4Music von Genshin Impact unterstützt, dessen Ziel die Verbreitung der Musikkultur ist.

Genshin Impact, das weltweit bei Millionen von Fans beliebte Open-World-Abenteuer-Rollenspiel, nimmt Spieler und Musikenthusiasten in diesem Herbst mit auf eine himmlische, musikalische Reise in zwei spannenden Sinfoniekonzerten und unterstützt dabei gleichzeitig auch lokale Musikerinnen und Musiker.

Diese aufregende Veranstaltung, bei der moderne Gaming-Kultur auf klassische Orchestermusik trifft, steht allen Interessierten offen und wird von der Philharmonie der Universität Wien am 11. November in Wien sowie vom Dortmunder Universitätsorchester und dem Universitätschor der TU Dortmund am 25. November in Dortmund präsentiert.

Nachfolgend einige wichtige Details:

unterschiedlichen Regionen aus dem Spiel repräsentieren. Beim Konzert in Wien wird sogar Musik aus Natlan, der neusten Region von Genshin Impact, zu hören sein. Bei jedem Konzert wirken über 100 Musikerinnen und Musiker, ein Chor sowie traditionelle

Instrumente aus verschiedenen Kulturen mit.

Instrumente aus verschiedenen Kulturen mit. Da Tickets bereits für unter 10 € erhältlich sind, richten sich beide Konzerte an ein breites Publikum.

anderen gemeinnützigen Zwecken zugute. Auch Fans und Spieler in Cosplay sind bei beiden Konzerten herzlich willkommen!

Die Originalmusik von Genshin Impact wurde vom hauseigenen Ensemble HOYO-MiX komponiert. Die Handlung des Spiels ist in der großen und zauberhaften Welt von Teyvat angelegt, die sich aus sieben Reichen zusammensetzt. Jedes dieser Reiche besitzt ein eigenes musikalisches Thema mit mehreren Soundtracks, welche die Geschichte, Kultur, Landschaft und Abenteuer dieser Regionen zum Leben erwecken. Basierend auf Orchestermusik verbindet Genshin Impact verschiedenste musikalische Elemente aus aller Welt, um die farbenfrohe Vielfalt der Regionen und Personen Teyvats zu untermalen.

Über Impact4Music

Impact4Music ist ein von Genshin Impact ins Leben gerufenes Projekt. Von Grundgedanken der „Musik für Alle“ angetrieben, ist es dessen erklärtes Ziel, die Kultur der Musik zu verbreiten und lokale Talente weltweit zu fördern.

Impact4Music ist jetzt auch global aktiv, sodass sich jedes nicht kommerzielle Orchester nicht nur für die Bereitstellung ausgewählter, originaler Orchester-Noten bekannter Musiktitel bewerben kann, sondern auch für an die Bedürfnisse und Ideen des Orchesters angepasste Unterstützung. Im Jahr 2023 startete das Projekt Impact4Music in Europa. In dessen Rahmen werden Noten für die Originalmusik von Genshin Impact kostenlos zur Verfügung gestellt sowie örtliche Universitätsorchester und Musikenthusiasten finanziell unterstützt. Darüber hinaus erhalten sie die Möglichkeit, auf kostenlosen Campus- und Stadtteilkonzerten in Berlin, Köln und St. Gallen Auftrittserfahrung zu sammeln. Neben der Unterstützung der lokalen Musikszenen ermöglicht das Projekt so noch mehr Menschen den Zugang zu erstklassigen musikalischen Aufführungen.

Stand August 2024 wurden durch das Projekt bereits 12 Universitäts- und Amateuraufführungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Australien und den USA gefördert.

Video-Rückblick zum Orchester-Förderprogramm „Impact4Music: Musik für Alle“:

https://youtu.be/5ihOvEjbXjk

Impact4Music-Konzert im Großen Musikvereinssaal Wien im Jahr 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=sCkoMsiF0TU

Details zum Konzert in Wien 2024:

Philharmonie der Universität Wien

Unter der Leitung von Vijay Upadhyaya

11. November 2024, 19:30 Uhr

Großer Musikvereinssaal (Goldene Halle) des Musikvereins Wien

Tickets: https://tickets.musikverein.at/SelectSeats?ret=2&e=37428

Details zum Konzert in Dortmund 2024:

Dortmunder Universitätsorchester

Universitätschor der TU Dortmund

Unter der Leitung von Julian Pontus Schirmer

25. November 2024, 20:00 Uhr

Konzerthaus Dortmund

Tickets: https://www.konzerthaus-dortmund.de/de/programm/25-11-2024-impact4music-vielfalt-

in-harmonie/