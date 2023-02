Geralt von Riva und The Witcher sind ab sofort ein Teil von Fortnite

CD PROJEKT RED gibt in Zusammenarbeit mit Epic Games bekannt, dass Geralt von Riva aus The Witcher jetzt in Fortnite freigeschaltet werden kann.

Der berühmte Monsterjäger und Protagonist der The Witcher-Spieltrilogie von CD PROJEKT RED ist über den Chapter 4 Season 1 Battle Pass von Fortnite erhältlich und ist Teil der Gaming Legends Series. Geralts Outfit sowie eine Reihe von Kosmetika zum Thema Hexer, darunter das Witcher-Rückenbling, das vom Hexer-Fertigkeitssymbol „Muskelgedächtnis“ inspirierte Spray, das Igni-Zeichen-Emote, ein Geralt of Rivia-Ladebildschirm und die Hexer-Silberschwert-Spitzhacke können durch das Abschließen einzigartiger Quests in Fortnite freigeschaltet werden (zum Abschließen von Quests ist der Chapter 4 Season 1 Battle Pass erforderlich). Das erste Set von Quests ist jetzt im Spiel verfügbar, weitere folgen am 28. Februar 2023.

Alle Spieler und Spielerinnen können zudem an der Hexerschule teilnehmen, um sich Belohnungen im Spiel zu verdienen. Die Herausforderungen der Lama-Schule beinhalten vier Pfade, die jeweils eine Reihe von Prüfungen und von der Community erstellte Herausforderungskarten enthalten, die von Hexer-Zeichen und ikonischen Orten der Hexer-Welt inspiriert sind. Durch das Fortschreiten in der Lama-Schule können Spieler:innen Belohnungen wie die Hexer-Silberschwert-Spitzhacke, einen „Geralt von Riva“-Lobby-Track, das Spraymotiv der Wolfsschule, Hexer-Schule-Emoticons und Hexer-Zeichen-Banner-Icons freischalten. Der Chapter 4 Season 1 Battle Pass ist nicht erforderlich, um an der Lama-Schule teilzunehmen. Pfad 1 der Lama-Schule ist ab sofort verfügbar und kann über die offizielle Website aufgerufen werden. Die Pfade 2, 3 und 4 werden jeweils am 14., 21. und 28. Februar freigeschaltet.

Mehr gibt es auf der Website zur Lama-Schule: https://fn.gg/SchoolOfLlama

Für weitere Informationen über das Event und die The Witcher-Reihe besucht man thewitcher.com und folgt dem Spiel auf Facebook und Twitter.