Glitchpunk kommt am 11. August in den Steam Early Access

Nach dem Reveal im Januar kündigen Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Dark Lord nun den Start des Steam Early Access von Glitchpunk für den 11. August 2021 an. Das Cyberpunk-Spiel mit GTA 2-Feeling spielt in einer dystopischen Zukunft und einer chaotischen, aus den Fugen geratenen Welt.

Glitchpunk ist ein Top-Down-Actionspiel, in dem Spieler sich durch eine neon-getränkte Welt voller Gangs und Kulte schießen, sich Verfolgungsjagden leisten, stehlen, schleichen und Beziehungen aufbauen. In diesem Spiel geht es aber nicht nur darum, Dinge in die Luft zu jagen – es erzählt auch eine mitreißende Geschichte über Transhumanismus, Xenophobie und Religion. Die Spieler können die Welt um sie herum beeinflussen, Freunde finden, sich gegen unzählige Gegner stellen und vielleicht sogar die Zuneigung eines ehemaligen Feindes gewinnen.

Glitchpunk startet mit zwei Städten – Outpost Texas und Neu Baltia – in den Early Access, zwei weitere Städte – Neo Tokyo und Moskau – werden im Laufe der Zeit hinzugefügt. Jede der Städte hat eigene Gangs und Charaktere, führt aber auch die spannende Geschichte der Protagonistin weiter. Mehr Informationen zum Early Access von Glitchpunk gibt es in einer detaillierten Road Map, die bald nach Launch verfügbar sein wird.

Die Protagonistin von Glitchpunk ist eine Androidin mit Fehlfunktion, die sich gegen ihre eigene Programmierung sowie die tyrannischen Regierungen und Mega-Unternehmen einer dystopischen Zukunft auflehnt. Sie versucht, ihren eigenen Weg in verschiedenen Städten zu gehen, die vor mit Drogen vollgepumpter Gangs, aggressiver Polizei und unverantwortlichen Fahrern, die jede Mission unberechenbar machen, nur so wimmeln. Sie klaut Autos, führt ihre Gegner auf verrückte Verfolgungsjagden und kämpft mit einer Auswahl an Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Ihren Körper kann sie mit verschiedenen Technologien ausrüsten, die es ihr erlauben, ihre Umgebung zu manipulieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Features: