GTA VI: Plant Rockstar Games ein Diamond Casino 2.0?

Die Fangemeinde fiebert dem Launch von GTA VI entgegen. Einen Teil der Szene bewegt vor allem die Frage, ob es beim Nachfolger auch ein Casino geben wird. Welche konkreten Informationen dazu liegen bislang vor?

Das Casino in GTA V elektrisiert Spieler

Zu den spannendsten Orten in Los Santos gehört nach Ansicht vieler GTA-Fans das The Diamond Casino & Resort. Hier können Spieler ihr Glück unter anderem bei Slots, Roulette, Blackjack und Poker (Variante: Thee Card) auf die Probe stellen. Auch ein Glücksrad dreht sich – zu gewinnen gibt es unter anderem hochwertige Fahrzeuge. Eine Standardmitgliedschaft im GTA V Casino kostet 500 GTA$.

Die fast endlos erscheinende Erfolgsgeschichte von GTA V neigt sich nun dem Ende zu – der Nachfolger steht in den Startlöchern. Fans fragen sich nun, ob auch in GTA VI ein Casino zu sehen – und zu betreten – sein wird.

GTA VI erscheint 2025

Der Nachfolger GTA VI soll 2025 erscheinen. Fans mussten damit ungewöhnlich lange warten: 2013 war der aktuelle Titel GTA V auf den Markt gekommen. In der Zwischenzeit gab es unzählige Gerüchte über Erscheinungstermine, Inhalte und Personalien im Entwicklerumfeld.

Nie zuvor seit dem Erscheinen von GTA im Jahr 1997 mussten die Fans so lange warten. GTA 2 erschien bereits 1999, GTA III im Jahr 2001. 2002 folgte Vice City, 2004 dann San Andreas. Grand Theft Auto IV kam 2008 auf den Markt.

Dass die Entwickler sich so lange Zeit gelassen haben, hebt die Erwartungen naturgemäß. Nichts anderes als eine neue Revolution in der Open World Spielewelt wird von der Community geradezu vorausgesetzt. Entsprechend groß ist auch die Fallhöhe.

GTA VI wird im fiktiven Bundesstaat Leonida spielen – der Florida nachempfunden ist und in dem sich auch Vice City befindet, das aus früheren Versionen bekannt ist. Die Geschichte folgt einem kriminellen Duo: Lucia, der ersten Protagonistin der Serie seit 2000 und ihrem Partner. Der erste Trailer zeigt Lucia als Gefängnisinsassin, die später mit ihrem Partner aus der Haft entkommt.

Wird es in GTA VI ein Casino geben?

Viele Spieler fragen sich, ob es auch in GTA VI ein Casino geben wird. Offizielle Informationen dazu durch den Entwickler Rockstar Games stehen allerdings noch aus. Die Community ist sich allerdings relativ sicher, dass ein solches Element wieder Teil der Spielewelt sein wird. Ein wesentlicher Grund für diese Überzeugung ist die Bedeutung von Glücksspiel in anderen Rockstar Games-Titeln. Neben GTA V enthält etwa auch Red Dead Redemption 2 mit Poker eine solche Option.

Auch auf Reddit gibt es lange Diskussionen zu dem Thema. Ein Nutzer schreibt etwa: „Ich habe die Theorie, dass die meisten Inhalte von GTA Online dazu dienten, zu sehen, wie die Leute darauf reagierten, um dann zu entscheiden, ob sie sie in GTA 6 einbauen oder nicht. Und die Leute liebten das Casino von GTA Online, also denke ich, dass Rockstar es mit ziemlicher Sicherheit in GTA 6 einbauen wird“.

Ein anderer Nutzer hegt sogar große Erwartungen im Hinblick auf den Ausbau des Angebots: „Sicherlich werden sie es nicht versäumen, das Casino aus GTA Online einzubauen, aber viel besser. Ich habe das Gefühl, dass GTA6 eine schwierige Aufgabe hat, alles zu tun, was San Andreas großartig gemacht hat, weil wir immer noch diese alten Funktionen haben wollen“.

Ein anderer User hofft – ganz GTA-Stil – auf Erweiterungen der besonderen Art: „Es wird wahrscheinlich ein Casino geben, und ich hoffe, dass sie einen 90er-Era-Raum für illegales Glücksspiel für Kriminelle und Leute mit Millionen von Dollars einrichten“.

Doch es gibt auch Stimmen, die vor zu weitreichenden Möglichkeiten warnen. „Das könnte das Spiel ein wenig verändern. In GTA San Andreas musste man nur mehrmals zu einem der Buchmacher gehen, speichern und neu laden, wenn es nötig war, und schon konnte man Milliarden haben, bevor die Story begann. In GTA V hat es sich erst gelohnt, mit Aktien zu zocken, wenn man eine beträchtliche Menge an Geld hatte“.

Die Kommentare – und zahllose weitere Diskussionen in den sozialen Netzwerken – zeigen, dass es der Community Ernst ist mit der Frage nach einem GTA VI Casino. Wie beliebt das The Diamond Casino & Resort ist, zeigt sich an den Schnittstellen zur echten Welt. So listeten etwa Vergleichsportale wie Casinoservice das GTA V Casino zeitweise – spaßeshalber – als Anbieter.

Tatsächlich handelt es sich bei dem aktuellen Casino in GTA V nicht um Glücksspiel im regulatorischen Sinne. Spieler können nur GTA$ einsetzen und auch nur GTA$ gewinnen. Diese GTA$ lassen sich aber nicht in echtes Geld umtauschen. Während es möglich ist, für EUR oder USD mit sogenannten Shark Cards Guthaben in GTA$ zu erwerben, ist ein Rücktausch nicht möglich.