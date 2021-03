Guild Wars 2: Die Eisbrut-Saga – “Gleichgewicht” demnächst verfügbar

Episode 5 – Kapitel 3: Gleichgewicht – im Überblick

Drei neue Drachenhilfe-Missionen werden im Caledon-Wald, an der Blutstrom-Küste und auf dem Feuerherzhügel verfügbar sein – Orte, an denen die Verwüstung, die die Altdrachen Jormag und Primordus angerichtet haben, das Land ins Unglück gestürzt hat. Eine neue Geschichtsmission rückt Braham ins Rampenlicht, dessen Verbindung mit den Geistern der Wildnis ihn einen Schritt näher an die Erfüllung seine Schicksals bringen wird.

Die Fraktionsrekrutierung geht weiter: Die scheuen Tengu halten sich für den Kampf bereit und machen ihre einzigartigen Waffen für ihre neuen Verbündeten verfügbar. Nach dem Release der Episode stehen drei weitere Fraktionen zur Verfügung, wobei bis zum 20. April alle zwei Wochen jeweils eine neue Fraktion eingeführt wird. Die Drachentöter-Waffen aus Episode 5 erreichen einen neuen, dritten Rang und verleihen ihren Trägern die ultimative Macht, während ein neues, einzigartiges Skritt-Zepter für all diejenigen verlockend funkelt, die sich mehr glänzende Sphären für ihr Waffeninventar wünschen.