Halo Infinite im Test

Das Gameplay

Zeitlich nach den Ereignissen von Halo 5: Guardians angesiedelt übernimmt man wieder die Rolle des Master Chief in seiner grünen Kampfrüstung. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Kampf der Spartans gegen die Verbannten auf der Ringwelt Zeta Halo. Damit dem guten Helden während seiner Missionen nicht langweilig wird, begleitet ihn ein weibliches Computer-Hologram um ihre guten Ratschläge loszuwerden.

Die Story ist gerade für Serien-Anfänger*innen nur schwer zu durchschauen, denn viele Fragen und Begriffe bleiben offen. Veteranen werden da weniger ein Problem damit haben, der mit schönen Zwischensequenzen erzählten Story, zu folgen. Allerdings ist wohl für viele Spieler*innen oft die Story eh nur zweitranig und man möchte sich gleich in spannende Kämpfe stürzen. Nach einer kurzen Tutorial-Mission zu Beginn geht’s dann im Inneren eines Raumschiffs auch gleich zur Sache und man trifft auf die ersten „Verbannten“, sprich Aliens.

Alle Halo-Fans dürfen sich auch im neuesten Ableger mit allerlei Waffen und Gadgets in die Schlacht stürzen. Anfangs nur mit mit obligatem Sturmgewehr und einer Pistole bewaffnet, lässt sich durch das Eliminieren von Aliens schnell deren Waffenarsennal zu Nutze machen. Einfach die eigene Waffe wegschmeißen und die der Aliens aufnehmen. Je nach Angreifer kann das eine Nagelpistole, ein Lasergerwehre, Bolzenschußgeräte, Schrotflinten oder ein mächtiger Plasmawerfer sein. Das Treffer-Feedback und die Soundklulisse der Waffen ist ausgezeichnet und man ist dauernd auf der Suche nach einer noch „durchschlagenderen“ Waffe.

Unterstützt wird man durch den Einsatz versch. Granatentypen und einem Schutzschild im Panzeranzug. Erleidet man sehr viele Treffer sollte man schleunigst Deckung suchen, damit sich das Schild wieder regenerieren kann. Überhaupt ist die Deckung ein ganz wichtiges Kriterium im Spielverlauf, die Spielewelt bietet deshalb immer wieder ausreichende Möglichkeiten um den feindlichen Beschuß zu entgehen.

Während der Missionen kann der Master Chief sog. „Schildkerne“ aufsammeln um etwa die Rüstung zu verbessern. Das allerbeste Gadget aber ist der neue „Greifhaken“, er ermöglicht uns neben dem schnellen Erreichen von erhöhten oder weiter entfernten Positonen auch neue Kampfmoves. Es lassen sich damit sogar Gegner oder Energiekerne heranziehen und ergeben damit ganz neue Kampftaktiken, grandios.

Die Spielewelt selbst ist offen gestaltet wie nie zuvor, durch das Hubsystem entscheidet der Spieler selbst welchen Vorposten oder Festung er angreift, oder er lieber einem eigen Squad zu Hilfe kommt. Erinnert zu Beginn an irgendwie gleich an die Far Cry-Serie, gewürzt mit dem Enterhaken von Just Cause. Die versch. Missionsziele sind dabei aber eher überschaubar, im Prinzip dreht sich aber alles um den Kampf zu Fuß in der Luft oder mittels gepanzerten Fahrzeugen gegen teils mächtige Oberbosse.