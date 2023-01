Handy- vs. PC-Gaming: Was sind die Unterschiede und was ist beliebter?

Wer sich mit den Ergebnissen der letzten Umfragen befasst, kommt zu dem Ergebnis, dass PC Spiele immer mehr in den Hintergrund rücken. Mobile Spiele liegen daher voll im Trend.

Das erklärt auch, wieso das Sortiment an mobilen Spielen immer umfangreicher wird. Zudem kommen immer wieder neue Angebote hinzu.

Die mobilen Spiele scheinen tatsächlich im ersten Moment die PC-Games in den Hintergrund zu verdrängen. Aber werden die PC-Spiele, gerade aktuell bei sinkenden PC-Verkäufen, von der Bildschirmoberfläche verschwinden? Nein, das glauben wir dann doch nicht.

Wenn PC Spiele am mobilen Endgerät zur Verfügung stehen

Einer der Trends, der einen Einfluss auf die Zukunft der PC-Spiele haben kann: Top Spiele werden auf mobile Geräte portiert. Games wie „Grand Theft Auto: Vice City“, die nicht auf einem mobilen Endgerät zur Verfügung gestanden sind, können jetzt runtergeladen werden und funktionieren problemlos am Smartphone. Auch „Half Life 2“ ist eines der Top-Games, das nicht nur am PC überzeugen konnte, sondern jetzt auch am Tablet oder Smartphone.

Auch wenn es mehr in Richtung mobiles Gaming geht, so überzeugt aber die Technologie bei den PC Games. 4K gibt es letztlich nur am Computer und nicht am Smartphone und/oder Tablet. Die Displays der mobilen Endgeräte werden zwar immer besser, aber der direkte Vergleich zum PC Monitor zeigt, dass man hier doch noch weit entfernt ist, um an die 4K Technologie ranzukommen.

Das Interesse an mobilen Spielen wird größer

Besonders beliebt sind mobile Games deshalb, weil sie immer und überall gespielt werden können. Ganz egal, ob man gerade im Bus sitzt oder im Wartezimmer beim Arzt – man kann jederzeit auf seine Games zugreifen.

Das ist auch der Grund, wieso die Zahl der Casino Fans steigt: Wer sein Glück in einem Online-Casino auf die Probe stellen will, kann mit seinem mobilen Endgerät jederzeit einsteigen und dann Blackjack spielen oder auf eine Zahl bei Roulette setzen.

Besonders interessant sind auch Krypto Casinos. Mehr Informationen gibt es unter anderem hier: https://www.business2community.com/de/casino/ethereum-casinos.

Die Gründe, wieso sich immer mehr Spieler für mobile Games entscheiden

Ob mobiles Game oder PC Spiel: Es gibt sehr wohl auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Wer sich für das mobile Gaming interessiert, der wird schnell feststellen, dass die Auswahl immer größer wird – es gibt schon sehr viele Spiele, auf die zugegriffen werden kann. Zudem verbessert sich die Technologie ständig. Was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, ist heute zum Standard geworden. Des Weiteren steigt auch der Marktanteil der mobilen Spiele, sodass das Angebot immer weiter ausgebaut werden wird.

Die Tatsache, dass auch mobile Spiele jederzeit und immer gespielt werden können, ist ebenfalls ein Vorteil. Ganz egal, ob es sich um ein Rollenspiel handelt oder um ein Spiel im Online Casino – es gibt hier keine Einschränkungen mehr.

Das ist auch einer der größten Nachteile. Die ständige Verfügbarkeit erhöht natürlich die Gefahr, dass eine Sucht entsteht – wer zudem noch gerne mit Echtgeld spielt, riskiert, dass er auch des Öfteren einmal Geld verliert.

Das spricht für die PC Games

PC Spiele überzeugen mit einer besseren Darstellung. Das Spiel wird auf einem größeren Bildschirm dargestellt, im Hintergrund laufen starke Prozessoren und es gibt ein buntes Design. Zudem kann die Hardware des PCs an die verschiedenen Spiele angepasst werden. Des Weiteren ist es auch möglich, mit verschiedenen Peripheriegeräten zu spielen.

Die Grafik spricht ganz klar für den PC. Doch gibt es auch Einschränkungen: PC Spiele kann man nur auf seinem PC spielen – das heißt, unterwegs stehen die Spiele nicht zur Verfügung, außer vielleicht man schleppt einen Gaming-Notebook mit sich rum.

Vor- und Nachteile für sich persönlich abwägen

Ob man sich für das klassische PC-Spiel entscheidet oder doch lieber seine Zeit mit mobilen Games verbringt, muss jeder für sich selbst im Vorfeld klären. Man kann natürlich auch Spiele am PC spielen und auch auf seinem Smartphone und/oder Tablet zocken. Das heißt, klassische PC Spiele spielt man daheim, mobile Games dann unterwegs mit seinem Tablet und/oder Smartphone.