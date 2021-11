Hidden Deep: Closed Beta-Start des Sci-fi-Thrillers startet

Entwickler Cogwheel Software und Publisher Daedalic Entertainment kündigen heute eine Closed Beta für den bald erscheinenden Sci-Fi-Thriller Hidden Deep an.

In der Beta erwarten Spieler vier Level in einer weitläufigen Unterwasser-Forschungs- und Minenstation bevölkert von außerirdischen Kreaturen. Hidden Deep entführt in eine 2D-Welt voller Action, Geheimnisse und Gefahren. Die Closed Beta beginnt heute um 19 Uhr und wird mehrere Wochen in Vorbereitung auf die Early Access-Version laufen, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll.

In Hidden Deep begibt sich ein vierköpfiges Team in eine mysteriöse Anlage 1.6 km unter dem Grund des Ozeans, um herauszufinden, was mit der spurlos verschwundenen Besatzung der Station geschehen ist. Auf der Suche nach den Kollegen werden sie in eine düstere Sci-Fi-Story verwickelt, die von Klassikern der 80er und 90er Jahre wie Alien und The Thing sowie dem ersten Half-Life inspiriert ist. Dabei heißt es, sich mit allerlei Hilfsmitteln einen Weg durch die Alien-Brutstätten zu bahnen, gefährlichen Fallen zu entgehen und es zu vermeiden, von den Bewohnern der Einrichtung (oder gar den eigenen Crew-Mitgliedern) aufgefressen zu werden.

Features:

Packende, düstere Sci-Fi-Geschichte. Die Geschichte ist eine Hommage an viele Spiel- und Filmklassiker der 80er- und 90er-Jahre wie Aliens, Das Ding aus einer anderen Welt und das erste Half-Life-Spiel.

Du kannst Unmengen von Werkzeugen benutzen – von Enterhaken und Scannern bis hin zu Drohnen, Waffen und schweren Maschinen.

Mehr als 20 Stunden Spielzeit im Story-Modus (wird innerhalb des Early-Access des Spiels abgeschlossen).

Herausforderungsmodus für noch mehr Abenteuer in der Tiefe.

Lokaler Koop und Remote-Play-Koop bereits verfügbar (Der Online-Koop wird beim Early-Access des Spiels eingeführt).

Weitere Informationen zu Hidden Deep gibt es auf Steam.