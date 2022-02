Hidden Deep – Early Access Review

Große Ziele .. kleiner Hersteller

Hidden Deep hat große Vorbilder und Ansprüche. Insbesondere als dass das Spiel ein „One Man Project“ ist. Der Entwickler hat sich an Klassikern wie „Alien“ und „The Thing“ orientiert und versetzt Spieler*innen in eine klaustrophobische Höhlenlandschaft unter dem Meeresspiegel. Die Geschichte beginnt dabei relativ gewöhnlich. Der Kontakt zu einer Station brach ab, wir befehligen ein Rettungsteam um der Sache auf den Grund zu gehen. In netter, düsterer 2D-Grafik weisen wir also unseren ersten Rettungsmann durch die glitschigen Höhlen und suchen ein Weg um möglichst lange zu überleben.

Die vielen Gesichter des Todes

Gestorben wird in Hidden Deep nämlich viel.. und leicht. Da sind die zu Beginn 20 vorhandenen Leben schneller aufgebraucht als man es wahr haben möchte. Die Steuerung und das damit verbundene Sterben der Spielfigur soll möglichst realistisch dargestellt werden. Was dies in der Spielrealität bedeutet, ist dass schon ein kleiner Abstecher um in eine Höhle hinabzusehen tödlich enden kann. Von Sprüngen und dem Benutzen des oft notwendigen Seils zum Ab/Aufklettern ganz zu schweigen. Während die Todesmomente also extrem leicht und schnell geschehen sind hingegen Kletteraktionen und ähnliches oft genug weder intuitiv (der Held scheitert mitunter an kleinen Vorsprüngen, was wieder das Seil vonnöten macht) noch einfach auszuführen. Auch das Benutzen von Gegenständen aus dem Wasser ist unmöglich.. so kann ich eine Leiter oder ein Seil in das Wasservorkommen benutzen.. aber nicht um wieder heraus zu kommen, nunja.

Es kreucht und fleucht

Natürlich wäre ein Alien Spiel nichts ohne eben diese Aliens, hier gibt es ein nett widerliches Sortiment an Kriech und Flugviechern, welche alle gemeinsam haben, dass sie unseren Entdeckern möglichst schnell den Gar ausmachen möchten. Aufgrund der nicht so einfachen Zielsteuerung (vor allem wenn man gar gerade am Seil hängt) gelingt den Biestern dies auch öfter als einem lieb ist. Zu alledem kommt noch eine teils sehr unglückliche Autosave Steuerung. Diese lässt die Spielerin oder den Spieler gerne auch mal genau unter dem Riesenwurm wieder auferstehen, der ihn gerade gefressen hat. Das freut den Wurm, der eine Gratismahlzeit bekommt, den zukünftigen Wurmfraß jedoch weniger.