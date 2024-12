Highway Police Simulator im Test

Der Klassiker Police Quest von Sierra aus dem Jahr 1987 war ein Sierra-typisches Point and Click Adventure, in dem wir die Rolle eines amerikanischen Provinzpolizisten übernommen haben, der nach dem Ausstellen von ein paar Verkehrstickets plötzlich einem brandgefährlichen Drogendealer auf der Spur ist. Das Besondere an dem Spiel war die „realistische“ Darstellung der Abläufe im Polizeialltag. Vor dem Benutzen des Dienstwagens muss der Wagen auf Schäden inspiziert werden, vor Betreten des Gefängnisses die Dienstwaffe weggesperrt werden, der Funkverkehr erfolgte mit den korrekten Kurzbezeichnungen der jeweiligen Vorkommnisse, die Pistole sollte am Schießstand kalibriert werden, um auch etwas zu treffen – sonst war das Abenteuer immer recht rasch vorbei. Das war ein wenig mühsam, aber auch irgendwie interessant und durchaus lehrreich, und zumindest mit dem originalen Handbuch (und ein paar geladenen Speicherständen) auch durchaus zu bewältigen.

Der Highway Police Simulator geht nun in die selbe Richtung. Auch hier übernehmt ihr die Rolle eines Polizisten, der seinem Job nachgeht und dabei in eine spannende Story verwickelt wird. Auch im Highway Police Simulator zieht ihr nicht einfach eure Pistole und ballert dutzende Gangster über den Haufen, sondern erlebt eine halbwegs realistische Simulation des Polizeialltages… natürlich mit ein wenig mehr Action als es in der Realität normalerweise der Fall ist, aber dennoch unter (weitgehender) Einhaltung der tatsächlichen Arbeitsabläufe. Anfangs könnt ihr euren Charakter erstellen, entweder weiblich oder männlich, schwarz oder weiß, mit Frisur und Augenfarbe nach Wunsch. Ihr könnt auch eure Kindheit aussuchen – Kind einer Polizeifamilie oder als Straßenkind in rauen Verhältnissen aufgewachsen – beides bringt euch Vor- und Nachteile im Spiel.