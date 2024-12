FANTASIAN Neo Dimension im Test

Schwierigkeit & Kämpfe

Wer auch nur die kleinste Erfahrung mit JRPGs hat, sollte gleich den Schwierigeren der beiden Modi wählen. So ist die zweite Spielhälfte zwar schon eine ordentliche Herausforderung und ihr werdet definitiv des Öfteren draufgehen, andernfalls bleibt euch sonst aber die erste Hälfte als zu leicht in Erinnerung. Jeder Charakter hat natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, der „Weg“ ist aber schon vorgegeben und somit auch ihre Klassen. Ihr bekommt im späteren Spielverlauf zwar die Möglichkeit, eine Art Sphärobrett zu nutzen, erwartet dabei aber bitte nicht zu viel. Wenn eure Truppe mehr als drei Mitglieder zählt, müsst ihr entscheiden, wer in den Kampf ziehen soll. Ein Wechsel ist allerdings jederzeit möglich und auch sinnvoll.

Die Kämpfe funktionieren, wie wir es gewohnt sind, rundenbasiert. Die Gegner haben ihre Schwächen, die es auszunutzen gilt, und auch auf die Reihenfolge der Angreifer ist wieder zu achten. Damit das alles nicht langweilig wird, könnt ihr an jedem neuen Ort auch neue Waffen und Rüstungen kaufen. Diverse Items, um euch und andere zu heilen oder dem Gegner zu schaden, findet ihr aber auch in der Spielwelt immer wieder mal. Eine Besonderheit bei den Kämpfen von Fantasian Neo Dimension ist das Sammeln von Zufallskämpfen. Ihr lest richtig, ihr könnt die Kämpfe einfach sammeln und sie zu einem späteren Zeitpunkt absolvieren. Genauer gesagt sammelt ihr nicht die Kämpfe, sondern die Gegner. Früher oder später müsst ihr die Kämpfe aber nachholen, was bedeutet, dass dann 30 oder mehr Gegner auf einmal auf euch warten. Damit so eine Menge an Feinden überhaupt bezwungen werden kann, gibt es Flächenangriffe. Die treffen, sofern ihr gut zielt, gleich zwei oder auch mehr Gegner. Auch um die vordersten Feinde herum und direkt auf die hinteren Reihen zielen ist möglich. So bekommt das Game noch einen strategischen Twist, den andere Spiele nicht haben.