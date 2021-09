Hit oder Shit – Video “Der inoffizielle Grund für China’s Gaming Verbot”

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat “Hit oder Shit” unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video werden die beschränkten Spielzeiten für China’s Jugendliche thematisiert.

Das neue Gesetz für unter 18-jährige Gamer in China sorgt für Schlagzeilen. Minderjährige dürfen jetzt nur noch am Wochenende oder in den Ferien zocken. Und das nur eine Stunde pro Tag. Offiziell geht’s ihnen darum Videospielsucht zu bekämpfen. Ein nobler Grund. Aber ist das wirklich die reine Wahrheit oder steckt mehr dahinter?