Hit oder Shit – Video “DIE ENDGÜLTIGE LÖSUNG…!!!”

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat “Hit oder Shit” unseres Partners Decamp Productions. In der bereits dritten Folge geht es um die ewige Frage, Tastatur oder Controller, was ist besser für Shooter .

Auf unterhaltsame Weise werden in den “Hit oder Shit”-Videos aktuelle Videospiel-Trends und Gaming-Themen besprochen. Solange wurde diskutiert was “besser” ist, aber am Ende stellt sich heraus, dass es in Wahrheit überhaupt nicht daran liegt was wirklich “besser” ist. Der Krieg zwischen Gamern könnte ganz leicht ein Ende finden. Sogar mit Aim-Assist.

Im neuen Video beschäftigen sich die Macher mit dem ewigen Henne oder Ei-Thema, aber nicht was war zuerst da, sondern was eignet sich für einen Ego-Shooter besser, Tastatur oder Controller? Wie immer ist das Video informativ, liebevoll und mit viel Witz zusammen gestellt worden.

Wenn ihr das Ganze genauso spaßig findet wie wir, dann solltet ihr am besten gleich den YouTube-Channel “Hit oder Shit” abonnieren.