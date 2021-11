Hit oder Shit Video „In 7,5 Schritten deine Freundin zum Gamer machen“

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat „Hit oder Shit“ unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video gibt es Tipps wie die Freundin zur Gamerin wird, oder auch nicht.

Wer als Gamer in einer Beziehung war oder ist, der weiß: Mit der Freundin oder Frau zocken ist ein Traum der oftmals unerreichbar wirkt. Aber mit Strategie und Finesse kommt man an jedes Ziel. So so wird aus der Freundin mit ein bisschen Mühe dein Gamer-Girlfriend. Oder nicht. Immerhin sind wir immer noch alle Menschen. Manche mögen es auch dann einfach nicht zu zocken. Aber diese 7,5 Schritte bringen dich jedenfalls so nah ans Ziel wie nur möglich. Try it!