Homeworld 3 enthüllt das nächste Kapitel der Sci-Fi-Strategiereihe

Homeworld 3, die anstehende Fortsetzung der Sci-Fi-Strategiereihe, deren Launch für Februar 2024 geplant ist, präsentierte das nächste Kapitel der ikonischen Story im Rahmen der globalen Enthüllung des neuen Story-Trailers auf der gamescom 2023.

Auf der Pre-Show der Opening Night Live 2023 haben Blackbird Interactive (BBI) und Gearbox Publishing zum ersten Mal einen Einblick in die Universums-erweiternde Saga von Homeworld 3 geteilt, die Jahrzehnte nach den Ereignissen in Homeworld 2 und dem goldenen Zeitalter der galaktischen Prosperität spielt. Der Trailer gewährt zudem auch einen ersten Blick auf die neue Bedrohung für die hiigaranische Flotte – die Fraktion der Inkarnierten. Ferner werden mit der neu enthüllten Charakter-Concept-Art zwei neue Schlüsselcharaktere vorgestellt: Imogen S’jet und Isaac Paktu.

„Als wir den ersten Teil der Homeworld-Reihe entwickelt haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das Spiel bei so vielen Leuten so großen Anklang finden würde“, sagte Rob Cunningham, CEO und Gründer von Blackbird Interactive. „Doch diese Verbindung ist zu unserem Leitstern geworden. Spielern, dasselbe Gänsehautgefühl zu vermitteln, das sie vor so vielen Jahren beim Zurücklassen von Kharak hatten – und gleichzeitig dieses Universum zu bereichern und Spieler noch näher an sein pulsierendes Herz heranzuführen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, zusammen mit unseren Freunden von Gearbox auf der Zielgeraden für dieses nächste Kapitel zu sein, und wir freuen uns bereits darauf, in naher Zukunft weitere Details über Homeworld 3 verraten zu können.“

„Vor nicht allzu langer Zeit haben die Gründungsmitglieder von BBI mit Homeworld eine hohe Messlatte dafür gelegt, wie Geschichten erzählt und die Pracht des Weltraums in einem Strategiespiel präsentiert werden sollten“, sagte Steve Gibson, Präsident von Gearbox Publishing. „BBI und viele neue Teammitglieder haben sich nun Jahre später wieder zusammengeschlossen, um diese Messlatte noch weiter anzuheben und Spieler noch tiefer in das atemberaubende Homeworld-Universum zu führen. Diesen ersten Einblick auf die kommenden Inhalte zu teilen, ist unglaublich spannend für uns, während wir uns dem Launch im Februar 2024 immer weiter annähern, und wir freuen uns darauf, in diesen letzten verbleibenden Monaten vor dem Start von Homeworld 3 weitere Details zu veröffentlichen.“

Das Entwicklerstudio Blackbird Interactive bringt Homeworlds ikonische Ausmaße und Designs auf einen neuen Höhepunkt, indem es seine ursprüngliche, seit 20 Jahren verfolgte Vision von eleganten, kinofilmartigen Weltraumkämpfen in die Tat umsetzt. Die epischen Dimensionen und die inhaltsreiche Spielwelt von Homeworld kehren zurück mit noch größeren Umgebungen, die es zu erkunden gilt, und neuen Mechaniken, die Spielern meistern müssen und die das Spielerlebnis erweitern, sowie einer dramatischen Story voller bewegender emotionaler Momente, für die die Reihe bekannt ist.

Weitere Informationen zu Homeworld 3 finden sich auf Homeworld Universe oder Homeworlds offiziellem Kanal auf X. Der PC-Launch von Homeworld 3 ist für Februar 2024 geplant und das Spiel kann auf Steam und dem Epic Games Store den Wunschlisten hinzugefügt werden.