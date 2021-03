Hood: Outlaws and Legends Gameplay-Trailer “The Hunter”

Hood: Outlaws and Legends, das PvPvE-Überfallspiel für mehrere Spieler von Sumo Digital und Focus Home Interactive, zeigt jetzt ein detailliertes Gameplay einer der vier spielbaren Klassen, die zum Start verfügbar sind.

Beim Matchmaking in gegnerischen Viererteams, wählt ihr euren Charakter basierend auf eurem bevorzugten Spielstil oder auch welche Figur am besten zur Strategie des Teams passt. In diesem Game ist die Zusammenarbeit der Spieler von entscheidender Bedeutung. So ist es möglich versteckt aus der Ferne zu agieren, brutal die Feinde im Nahkampf zu attackieren oder mit einer ausgeglichenen Mannschaft mit versch. Kämpfern anzugreifen.

Game Director Andrew Willans zeigt im zweiten Gameplay-Trailer die Möglichkeiten des Charakters “The Hunter” auf.