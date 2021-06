Horizon Forbidden West – Soundtrack und Komponisten vorgestellt

Es gibt neue Informationen zum Soundtrack und zu den Komponisten von Horizon Forbidden West. Zudem können die vier Musikstücke der letzten “State of Play”-Episode als “The Isle of Spires”-EP auf diversen Streamingplattformen angehört werden.

Die am 27. Mai ausgestrahlte Gameplay-Vorschau zu Horizon Forbidden West bot nicht nur erste Spielszenen des kommenden Action-Adventures, sondern auch Einblicke in dessen Soundtrack. Die vier Stücke dieser Demo bilden zusammen die “The Isle of Spires”-EP und können ab sofort einzeln auf diversen Streamingplattformen angehört werden.