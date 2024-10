Horizon Zero Dawn Remastered: Nixxes gewährt Einblicke in die Umsetzung der Neuauflage.

Am 31. Oktober erscheint mit Horizon Zero Dawn Remastered eine Neuauflage des ursprünglich 2017 veröffentlichten Action-RPG-Hits von Guerrilla. Der Titel wird von Nixxes Software entwickelt und bietet eine Vielzahl von technischen Verbesserungen, visuellen Erweiterungen sowie aktualisierten Funktionen. Die umfangreiche Inhaltserweiterung The Frozen Wilds ist ebenfalls enthalten. Nixxes gewährt nun tiefere Einblicke in die Entwicklung des Remasters.

Unter anderem wurde die Natur überarbeitet und auch die Städte und Dörfer in Horizon Zero Dawn Remastered wirken nun authentischer, da Nixxes die Anzahl der NPCs erhöhte und deren Zeitpläne abwechslungsreicher gestaltete, um Bewegung und Lebendigkeit in verschiedenen Bereichen zu erhöhen.

Um Horizon Zero Dawn Remastered noch natürlicher wirken zu lassen, wurden auch die Unterhaltungen im Spiel angepasst. Unter anderem fügte Nixxes dafür über zehn Stunden zusätzliche Motion-Capture-Daten für Charaktere hinzu, um die Animationen lebhafter zu gestalten.

Ausführliche Einblicke in die Arbeit von Nixxes und die vielen Verbesserungen in Horizon Zero Dawn Remastered bietet der PlayStation.Blog.