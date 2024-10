Weltreich zum Mitnehmen: Age of Empires Mobile jetzt verfügbar

Mobile-Game-Spieler auf der ganzen Welt können sich ab heute über den Apple App Store und Google Play in Age of Empires Mobile ins Schlachtengetümmel stürzen.

Der Titel wird gemeinsam von TiMi Studio Group (Call of Duty: Mobile, Pokémon Unite) und World’s Edge, einem Xbox Games Studio, entwickelt und mischt die bekannten Elemente der ikonischen Age of Empires-Serie mit brandneuen, Mobile-spezifischen Aspekten.

Age of Empires Mobile wurde von Anfang an für mobiles und soziales Spielen entwickelt und enthält eine Vielzahl an Features:

Spieler finden ihre eigene strategische Herangehensweise mit ihren Zivilisationen, Helden und Truppen. Es stehen hunderte Kombinationen zur Auswahl für die effizientesten Angriffspläne.

Spieler treten riesigen Multiplayer-Allianzen bei und nehmen an der Belagerung teil, einem Allianz-gegen-Allianz-Spielmodus. Die großangelegten Burgbelagerungen bieten authentische Waffen und komplizierte Verteidigungen, während hunderte Spieler tausende Truppen in einem Kampf steuern.

Mehrere Einzelspieler-Modi, die auf dem Age of Empires-Erbe aufbauen sowie ikonische Elemente aus der ursprünglichen Reihe enthalten

Spieler erschaffen ihr Imperium in einer lebhaften mittelalterlichen Welt mit atemberaubenden Zivilisationen, kaiserlichen Städten und historischen Figuren, in der sie ihr Können als Gouverneur beweisen müssen.

Immersive Schlachtfelder bieten originelles Gameplay. Die Spieler müssen strategisch denken, wenn sie dynamischen und interaktiven Terrain und Wetter begegnen und verschiedene Truppen mit Echtzeit-Kontrolle managen müssen.

“Wir wollten ein frisches Erlebnis für das Age of Empires-Franchise erschaffen und Neulingen einen Geschmack davon geben, was diese Serie so wichtig für die Fans macht”, sagt Robin Xin, Producer von TiMi Studio Group. “Age of Empires Mobile bietet Spielern viel strategischen Tiefgang mit einem detailreichen Art-Style, der die Geschichte und Mythologie respektiert.”

Age of Empires Mobile wurde entwickelt, um das Erbe der Serie weiter auszubauen und bietet Spielern die Möglichkeit, einige der legendärsten Figuren der Geschichte auszuwählen, um ihre Armeen anzuführen. Die Spieler haben die Wahl aus dutzenden Anführern, darunter Barbarossa, Dareios der Große, Hammurabi, Jeanne d’Arc und Leonidas I, die alle individuelle Talente und Synergien besitzen, die sie auf ihre Gegner anwenden.

Zum Launch gibt es acht verschiedene Zivilisationen: Britannien, das Byzantinische Reich, China, Ägypten, Frankreich, Japan, Korea und das Römische Reich.