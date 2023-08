Immortals of Aveum im Test

Immortals of Aveum ist eine vollkommen neue Marke (IP – Intellectual Property) von Electronic Arts (EA), es gibt also keinen Vorgänger oder kein Buch, auf dem die Spielwelt basiert. Die Entwicklung solcher neuen IPs ist immer ein hohes Risiko und wird daher sowohl in der Film- als auch in der Spielbranche oft vermieden – vor allem von risikoaversen börsennotierten Unternehmen wie Electronic Arts. Umso mehr ist es zu begrüßen, wenn es EA wieder einmal gewagt hat, uns in ein neues Spieleuniversum zu schicken. Der ausführende Entwickler war dabei Ascendant Studios, ein neues Entwicklerstudio aus Kalifornien, in dem einige Industrieveteranen ein neues Zuhause gefunden haben.

Veröffentlicht wurde das Spiel unter dem Label EA Originals, das sich die Unterstützung von Indie-Spielen auf die Fahnenstange geschrieben hat. Bisher gab es allerdings nur eine Handvoll von EA Originals Spielen, wie beispielsweise Wild Hearts oder das hervorragende It Takes Two. Ist der neueste Zugang, Immortals of Aveum, sein Geld Wert? Günstig ist es ja nicht gerade…