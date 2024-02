Imperiums: Rise of Caesar im Test

Die bisherigen Erweiterungen

Die Entwickler von Kube Games haben das Basisspiel bereits mit mehreren Erweiterungen vergrößert. Schon 2020 erschien die gratis Erweiterung Imperiums: Troy, in der es um das Schicksal der mächtigen Stadt Troja geht. Wird Troja so enden, wie Homer es in seinem epischen Werk beschrieben hat? Spielt die Helden der Sage wie Achilles, König Agamemnon oder Odysseus und schmuggelt hölzerne Pferde in die Stadt, oder kommt zu einer politischen Lösung ohne jahrelanges Blutvergießen.

Im 2021 erschienenen DLC Imperiums: Age of Alexander spielt ihr den Feldzug vom wohl bekanntesten altgriechischen Feldherrn, Alexander dem Großen, nach. Vom heutigen Griechenland aus macht ihr euch auf den Weg, um das Persische Reich von der Türkei, über Ägypten bis hin nach Indien zu erobern. Oder ihr spielt eine von 18 Nationen, die sich Alexander in den Weg stellen. Die Herausforderung hier besteht nicht nur in den Feldzügen, sondern vor allem in der wirtschaftlichen Entwicklung des (für damalige Verhältnisse) gigantischen Reiches.

In der 2022 herausgebrachten Erweiterung Imperiums: Rome vs Carthage geht es schließlich um den Kampf der beiden Erzrivalen Rom und Karthago, die nur in der Vernichtung von einer der beiden Reiche enden kann. „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam“ (und außerdem bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss) hat Cato bei jeder seiner Reden im Senat gesagt, aber sind alle der 25 spielbaren Fraktionen dieser Meinung? Oder wollt ihr doch lieber als Hannibal Rom von der Landkarte tilgen?