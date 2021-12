Inflexion Games bringt Nightingale, ein Shared-World-Survival-Crafting-Spiel

Inflexion Games freut sich, Nightingale ankündigen zu können, ein Shared-World-Survival-Crafting-Spiel von einer Gruppe Ex-BioWare-Veteran*innen.

Improbable und Inflexion Games (früher Improbable Canada) hat nun Nightingale, den ersten Titel des Studios, während der The Game Awards enthüllt. Nightingale ist ein Shared-World-Survival-Crafting-Spiel, das in einem reichhaltigen, viktorianischen Gaslampen-Fantasy-Setting spielt. Spieler*innen werden als Folge eines magischen Kataklysmus in ein Labyrinth aus fantastischer und gefährlicher Welten geworfen. Folgedessen müssen sie sich durch mystische Portale wagen, um immer gefährlichere Reiche zu erkunden, auf der Suche nach der letzten Zuflucht der Menschheit: Nightingale.

Nightingale wurde von ehemaligen BioWare-Veteran*innen entwickelt und befindet sich derzeit in der Entwicklung für die Early-Access-PC-Veröffentlichung im Jahr 2022, wobei in den kommenden Monaten geschlossene Tests beginnen sollen. Spieler*innen können sich auf at www.playnightingale.com für zukünftige Updates und Spieltests registrieren.

Unser Team bei Inflexion Games hat fleißig daran gearbeitet, dieses fesselnde Universum aus Magie, Mysterium und Wundern zu erschaffen, und wir freuen uns, es endlich der Welt zu zeigen. Wir sind außerdem privilegiert, so außergewöhnliche Partner*innen zu haben, die das Studio mit der stolzen Förderung von Tencent unterstützen und mit den weltweiten Teams von Improbable zusammenarbeiten, wenn wir deren IMS-Tools einsetzen. Wir wussten von Anfang an, dass wir ein komplexes Fantasy-Setting aufbauen wollten, das so reich und voller Geschichte und Leben ist wie alles, an dem wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Die Reiche von Nightingale sind riesig und es verstecke sich dort viele Geheimnisse – wir können es kaum erwarten, dass die Spieler*innen anfangen, sie zu entdecken. Aaryn Flynn, CEO von Inflexion Games

Nightingale platziert Spieler*innen auf die Reise als Realmwalker, auf der sie in den unzähligen und immer gefährlicheren Reichen überleben müssen. Erkunde allein oder verbünde dich mit anderen Überlebenden, besorge wertvolle Materialien, um Siedlungen zu errichten, und stelle lebenswichtige Werkzeuge und Waffen her, während du gegen tödliche Feen-Monstrositäten, die magischen Rivalen der Menschheit, kämpfst.

Nightingale Features: