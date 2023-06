Interview mit Vincent Fallow alias Clive Rosfield!

Gehört habt ihr ihn bestimmt schon, gesehen aber vielleicht noch nie. Wir haben uns für euch mit Voice Actor Vincent Fallow getroffen. Bekannt durch seine Sprechrollen als Jonathan Joestar in Jojo’s Bizarre Adventure, Twice aus My Hero Academia oder auch Dr. Nefarious in Ratchet & Clank: Rift Apart. Aktuell hört ihr ihn neben dem Anime Nana aber auch in Final Fantasy XVI. Also wollen wir mit ihm ein bisschen über das Spiel aber auch über Gaming im Allgemeinen sprechen. Welches Game er entwickeln würde und was Videospiele mit Unterricht und Aufklärung zu tun haben, erfahrt ihr hier!

Also, let’s get nerdy!