Isonzo im Test

FAZIT

Vor allem gegen menschliche Mitspieler zeigt Isonzo was es kann. Der Fokus auf alpine Kriegsführung in unwegsamem Gelände bietet zugleich Herausforderung und Gelegenheit. Kreativität in Bezug auf Taktik kann sich bezahlt machen und wer die Umgebung beherrscht hat schnell die Kontrolle über das Schlachtfeld. Gegen die KI gilt all das natürlich in einem geringeren Maß. Bleibt also zu hoffen, dass sich genug aktive Spieler:innen finden um die Server am Leben zu halten. Denn man muss kein WW1 Nerd sein um die Authentizität und das einzigartige Setting wertschätzen zu können. Diese sind es immerhin die Isonzo von anderen Shootern hervorheben.