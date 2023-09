JBL Quantum 910P Console Wireless Headset im Test

Erster Test!

Den mitgelieferten USB-Dongle an die PlayStation 5 angeschlossen, erkennt die Software sofort die Kopfhörer und schaltet den Ton um. Eine meiner liebsten Testsituationen hierfür sind Spiele, in denen die Ingame-Sounds genauso wichtig sind wie der Sprachchat. Also spielen wir ein paar Runden Dead by Daylight! In meiner Party quatschen drei Leute durcheinander und dennoch höre ich jedes noch so kleine Geräusch im Spiel. Wird mir die Truppe doch zu laut, reicht ein Griff an die linke seit des 910P um mit dem dort sitzenden Einstellrad den Chat leiser und das Spiel lauter zu stellen. Da mir die Nachbarskinder zu laut wurden, musste das Noise-Cancelling her. Das leistet einen hervorragenden Job und schirmt mich komplett ab.

Die Ohrpolster sitzen perfekt und angenehm um meine Ohren und der Anpressdruck ist auch nicht zu stark. Auch der Druck auf dem Kopf ist nicht unangenehm und das, obwohl die Quantum 910P doch einiges an Gewicht mit sich bringen. Zum Vergleich das Pulse 3D von Sony bringt mit nur 295 Gramm ganze 125 Gramm weniger auf die Wage. Der gute Sitz der JBL macht das aber wieder wett. Man hat also nicht ständig das Bedürfnis das Headset abnehmen zu müssen und das braucht ihr nicht mal dann, wenn ihr mit jemandem im Raum reden wollt. Dank dem Talk-Thru-Modus könnt ihr auch Gespräche führen ohne viel an den Reglern spielen zu müssen. Der sorgt dafür, dass Außengeräusche besser durchdringen und ihr ohne Probleme versteht, was die Person neben euch sagt. Damit keiner hört, was ihr sagt könnt ihr entweder die Stumm-Taste drücken oder ganz einfach den Mikrofonbügel nach oben klappen, damit schaltet ihr das Mikro sofort aus. Leider kann man das Mikrofon nicht komplett abnehmen, so könnten wir das Quantum 910P auch als Kopfhörer für unterwegs verwenden.

Das Mikrofon ist meiner Meinung nach auch die einzige Schwachstelle hier. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, aber eben nur gut. Für den Preis des 910P und einem extra ausklappbaren Mikrofon erwarte ich mir ein bisschen mehr. Zwar konnten meine Mitspieler mich gut verstehen, manche aber fanden meine Stimme sei mit dem Sony Pulse 3D eine Spur deutlicher zu hören. Ein tolles Feature ist das Head-Tracking. Es „trackt“ eure Kopfposition bzw. eure Blickrichtung und sorgt dafür, dass der Sound immer aus der gleichen Richtung kommt. Soll heißen, wenn ein Geräusch von rechts kommt und ihr den Kopf nach links dreht wird es rechts leiser und kommt nun von hinten da sich der Ursprung des Geräusches nicht bewegt hat. Das ist zwar alles wirklich toll, aber genutzt habe ich dieses Feature kaum, weil ich mich bei ner schnellen Runde Call of Duty einfach nicht vom Fernseher wegdrehe… Wieso auch? Die Funktion an sich verstehe ich zwar, einen nützlichen Gebrauch hatte ich allerdings noch nicht dafür. Dem ein oder anderen von euch dürfte es da vermutlich anders gehen. Habt ihr also auf so ein Feature gewartet, kann ich nur sagen, es ist wirklich schnell und zuverlässig umgesetzt.