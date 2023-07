Jetzt Tickets für den gamescom congress 2023 sichern

Ab sofort können Tickets für den gamescom congress erworben werden.

Europas führende Konferenz rund um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Potenziale von Computerspielen zeigt praxisnah auf, wie alle wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche von Games und Spiele-Technologien profitieren können. Der gamescom congress findet am 24. August 2023 zum 15. Mal im Rahmen der gamescom in Köln statt. Tickets können auf www.gamescom-congress.de bestellt werden.

Mit einem breiten Themenspektrum und Fachleuten aus dem In- und Ausland ist der gamescom congress weit über die Games-Branche hinaus gefragt. Die Tickets waren in den vergangenen Jahren entsprechend schnell ausverkauft. Rund 800 Gäste vor Ort in Köln und mehr als 140.000 User im Live-Stream verfolgten den Kongress im Vorjahr. Der gamescom congress richtet sich an Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Wirtschaftsbranchen sowie aus Kultur, Pädagogik, Politik, Wissenschaft, Journalismus und der Spielentwicklung.

In rund 40 Programmpunkten präsentiert der gamescom congress 2023 eindrucksvoll, was Games für Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur sowie unser gesellschaftliches Miteinander leisten können. So unterstreicht der Kongress facettenreich, wie digitale Spiele und Games-Technologien unser Leben bereichern. Erste Speakerinnen und Speaker stehen bereits fest: Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, spricht über einen zeitgemäßen Jugendschutz in Games. Sarah Brin, Head of Product and Growth bei Kythera AI aus dem schottischen Edinburgh, beleuchtet das kreative Potenzial von künstlicher Intelligenz. Wie sich auch kleinere Entwicklerteams Dank künstlicher Intelligenz am Markt behaupten können, zeigt Sasha MacKinnon, CEO von Mino Games, aus Montreal auf. Das Panel zum Thema Antisemitismus mit der ehemaligen Bundesministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen), Doron Kiesel (Zentralrat der Juden), Cigdem Uzunoglu (Stiftung Digitale Spielekultur) und Olaf Zimmermann (Deutscher Kulturrat) erörtert, wie Antisemitismus bekämpft und zeitgemäße Erinnerungskultur mit Games gelebt werden kann. Weitere Details zum Programm werden in Kürze veröffentlicht.

Informationen zur Teilnahme:

Tickets sind online für 103 € auf www.gamescom-congress.de erhältlich.

Tickets für Studierende und Lehrkräfte kosten 38 € (Nachweis erforderlich).

Die Kongresstickets können gegen Aufpreis mit Eintrittskarten für die gamescom (Fachbesucher und Privatbesucher) kombiniert werden.

Der gamescom congress findet am 24. August 2023 im Rahmen der gamescom statt, dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele und Europas führender Business-Plattform der Games-Branche. Veranstaltet wird der gamescom congress von der Koelnmesse GmbH und game – Verband der deutschen Games-Branche. Gefördert wird die Konferenz vom Land Nordrhein-Westfalen.