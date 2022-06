Jetzt zur geschlossenen Beta von Age of Water anmelden

Gaijin inCubator und Three Whales Studio freuen sich, bekannt zu geben, dass der geschlossene Betatest von Age of Water, dem bald erscheinenden Adventure-MMO, das auf einer postapokalyptischen Erde spielt, die komplett mit Wasser bedeckt ist, diesen Sommer beginnen wird.

Jeder kann sich auf der offiziellen Website für die Beta bewerben, die Anzahl der Testteilnehmer ist jedoch limitiert. Diejenigen, die für die CBT ausgewählt werden, erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Download des Spiels und anderen notwendigen Informationen.

In Age of Water leben die Menschen auf den Dächern von Hochhäusern und auf anderen von Menschen gebauten oder natürlichen Objekten, die zu Inseln im grenzenlosen Ozean geworden sind. Die Spieler:innen können sich in einem Motorboot oder einem kleinen Schiff frei in der offenen Welt bewegen, neue Besatzungsmitglieder rekrutieren, Ausrüstung und Waffen aufwerten, kämpfen oder handeln, Quests erfüllen und die Geheimnisse von Age of Water enthüllen.

Den Spieler:innen stehen Dutzende von Rümpfen und Hunderte von Teilen zur Verfügung, aus denen sie alles vom einfachen Boot bis zum 30 Meter langen Schiff zusammensetzen und mit Ausrüstung, Panzerung und Waffen ausstatten können. Es ist außerdem wichtig, ein geeignetes Team von Besatzungsmitgliedern zusammenzustellen, das die Geschütze und Kanonen bemannen oder andere Aufgaben an Bord übernehmen kann. Außerdem können Spieler:innen ihre eigene Marinebasis errichten. Ein solcher Unterschlupf ist zuverlässig vor Feinden geschützt, und man kann dort die Produktion von allem, was der Kapitän braucht, in die Wege leiten.

Auf See lauern immer wieder Piraten und die Spieler:innen können nicht nur die gegnerischen Wasserfahrzeuge zerstören, sondern sie auch im Kampf erobern und dauerhaft in ihren Besitz bringen. Darüber hinaus ist es möglich, andere Spieler:innen zu treffen, mit ihnen zu interagieren, sie ins Team einzuladen oder sich bei Quests zu helfen. Fernab von sicheren Zonen dürfen sich die Spieler:innen außerdem gegenseitig angreifen. In Age of Water kann jeder selbst entscheiden, was sein Charakter heute sein wird – ein friedlicher Reisender oder ein blutrünstiger Pirat.