Just Dance 2021 im Test

Ja ich weiß, den Vergleich zwischen Just Dance und dem Fußballspiel von EA habe ich bereits in meinem letzten Test bemüht, er ist aber aktueller denn je, sind doch die Neuerungen – sofern man die Featureliste der beiden Spiele vergleicht – eher marginal ausgefallen. Beim Tanzspiel gibt es etwa den neuen Quickplay-Modus, mit dem man ohne Umschweife zu einer zufallsbasierten Wiedergabeliste mittanzen kann. Darüber hinaus werden nun nach jedem getanzten Lied im Single-Player-Modus detaillierte Statistiken angezeigt. Dann sieht man beispielsweise wie viele Tanzschritte man verpasst hat oder die Anzahl an perfekten Moves. Sehr viel mehr Neues hat Just Dance 2021 aber leider nicht zu bieten.

Dafür ist der Sweat-Modus wieder mit am Start, der statt Punkte Kalorien zählt, genauso wie die etwas vereinfachte Spielvariante für Kids oder der Koop-Modus für bis zu sechs Spieler. Mit seiner Abwesenheit glänzt dagegen der aus dem Vorgänger beliebte All-Star-Modus. Schade! Der World Dance Floor, ein plattformübergreifender Online-Mehrspielermodus, in dem Spieler aus der ganzen Welt gemeinsam und gegeneinander tanzen können, wurde leicht überarbeitet. So gibt es nun drei verschiedene Räume denen man entsprechend seinem Level zugeteilt wird: Entspannter Panda (Anfänger), Fabelhaftes Nilpferd (Fortgeschrittene) Leidenschaftliches Reh (Experten). Der Wettbewerb gegen gleich starke Konkurrenten ist ein deutlicher Fortschritt und mittels Community-Features darf man sich anhand eines neuen Punktesystems in eine Bestenliste eintragen. Das steigert die Motivation sich stetig zu verbessern ungemein.