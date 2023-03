Kajak VR Mirage im Kurztest

Alles ein Sache der Einstellung

Gleich zu Beginn werden wir ohne große Umwege in ein Kajak gesetzt und können in einem Trainingspool ein bisschen an den Einstellungen schrauben, um unser kommendes Abenteuer so perfekt wie möglich auf unsere Bedürfnisse abzustimmen. Und wenn ich hier von Einstellungen spreche, dann bekommt dieses Wort auch ordentlich Gewicht. Von Basics wie der diversen Grafikmodi und der Vignette um Motion Sickness vorzubeugen wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Wie sehr soll euer Kajak schaukeln, wie hoch soll eure Sitzhöhe sein, Spielgefühl lieber Arcade oder Simulation? Sucht es euch einfach aus. Eine absolute Besonderheit ist die Option eure Sense-Controller an einer Stange zu befestigen. Nehmt euch einfach einen Besenstiel oder was ihr gerade so findet und montiert daran eure Controller mit ein paar Kabelbindern. Dann könnt ihr im Menü jede erdenkliche Kleinigkeit einstellen. Ob der Winkel des Paddelblattes die Kraft beeinflusst zum Beispiel oder wie sich das Paddelblatt drehen soll.