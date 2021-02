King’s Bounty II wird verschoben

Ursprünglich für den März 2021 geplant, hat 1C Entertainment und Koch Media nun den Releasetermin von King’s Bounty II auf den 24. August 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verschoben.

Das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum wurde verworfen, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, wenn das Spiel herauskommt.

“Als Team mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, die Veröffentlichung von King’s Bounty2 auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 zu verschieben, um sicherzustellen, dass das Team genügend Zeit hat, um die bestmögliche Erfahrung mit King’s Bounty zu liefern.” Nikolay Baryshnikov, CEO von 1C Entertainment

“Wir befinden uns derzeit in einem Stadium, in dem das Spiel vollständig und spielbar ist, aber wir brauchen mehr Zeit, um das Testen, Beheben von Fehlern sowie die Optimierung abzuschließen und die Verschiebung des Release-Termins gibt uns die kostbare Zeit, die von uns für ein so wichtiges Projekt, mit seiner ambitionierten, offenen Welt, seiner komplexen Erzählung, seiner tiefen rundenbasierten Taktik und seiner RPG-Mechanik, dringend benötigt wird. Angesichts der Liebe und Leidenschaft, die Sie als unsere Fans hinter dieses Projekt gestellt haben, sind wir dankbar für Ihre Unterstützung und bitten Sie um etwas mehr Geduld mit uns. Wir hoffen, dass dies keine lange Verzögerung sein wird. Bitte behalten Sie unsere Kanäle im Auge, um alle bevorstehenden Updates für das Spiel zu erhalten, sobald wir uns dem neuen Veröffentlichungsdatum nähern.” Denis Maltzev, Produzent von King’s Bounty II

Die Spieler konnten im Rahmen des Epic Games Showcase und den LUDI Awards am 11. Februar 2021 einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Weitere Informationen über das Spiel werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Bereits letztes Jahr konnten wir den Titel anspielen und erste Erfahrungen damit sammeln. Hoffen wir das der Releasetermin dieses Mal halten wird.

Über King’s Bounty II

King’s Bounty II baut auf den taktischen rundenbasierten Kämpfen des Vorgängers auf und bietet den Spielern eine immersive Rollenspielerfahrung, die jeder ihrer Entscheidungen Gewicht verleiht, ganz egal, ob es dabei um Kämpfe gegen untote Schrecken oder Beziehungen mit Dorfbewohnern geht. Die Spieler können eine lebendige Welt erkunden, in der sich Realität und Fantasy vermischen, an jeder Ecke spannende Geschichten und Charaktere warten und ständig moralische Entscheidungen getroffen werden müssen!

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines von drei Helden – die alle eine eigene Geschichte haben – und erleben ein nicht lineares Abenteuer in einer offenen und lebendigen Fantasy-Welt. Dabei reisen sie in zwei unterschiedlichen Phasen in der Third-Person-Perspektive durch das Reich, erledigen Quests, erkunden die Wildnis und lernen die Leute kennen, die sie unterwegs treffen. Sobald jedoch ein Kampf beginnt, wechselt das Spiel in eine taktische Perspektive. Dann müssen die Spieler auf ihre Einheiten zurückgreifen, um die Kämpfe zu gewinnen.

Mehr Informationen: www.kingsbounty2.com.