Kino-Action für zu Hause: Sonic rast über die Carrera Rennstrecke

Ab dem 25. Dezember flitzt der kultige Videospiel-Held Sonic in seinem dritten Kinoabenteuer über die Leinwand. Doch nicht nur auf der großen Bühne geht es rasant zu: Auch zu Hause lädt Carrera alle Fans ein, die aufregendsten Filmszenen nachzuspielen und Sonics Abenteuer selbst zu erleben.

Der schnellste Igel der Welt rast nun auch über die heimische Carrera GO!!! Rennbahn. Im Set Sonic The Hedgehog 4.9 erleben die jungen Piloten ab 6 Jahren ein spannendes Rennabenteuer auf der 4,9 Meter langen Strecke. Mit dem schnellen Speed Star fordert Igel Sonic seinen stacheligen Konkurrenten Shadow in seinem „Dark Reaper“-Flitzer heraus, wenn es auf der Geraden, in der Engstelle und im Looping hoch her geht. Absolute Höchstgeschwindigkeit ist mit dem Turbo Button angesagt – hier ist Spielspaß und Action garantiert!

Auch ferngesteuert sorgt Sonic dafür, dass es im Kinderzimmer nie langweilig wird. Im Maßstab 1:18 düst das Full Function Fahrzeug 2,4GHz Team Sonic Racing™ – Sonic, Performance Version mit bis zu 9 km/h über die Rennstrecke. Das LED-Licht sorgt bei aufregenden Nachtrennen für besondere Aufmerksamkeit. Mit dem wiederaufladbaren High-Tech LiFePo-Akku liefert Sonic bis zu 20 Minuten spannendes Racing-Erlebnis am Controller.

Mit dem Team Sonic Racing™ Rennstreckenset kann die Rennstrecke sogar auf den Tisch verlegt werden – oder der Nervenkitzel mit in den Urlaub genommen werden. Sonic und Tails im Maßstab 1:43 geben mit bis zu 5km/h ordentlich Gas und können dank drei einstellbarer Geschwindigkeitsmodi an die Erfahrung der Rennfahrer angepasst werden. Aus den 45 im Set enthaltenen Leitplanken können sich die Fahrer ihre ganz persönliche Strecke zusammenstellen und so immer wieder neue Herausforderungen suchen. Die Welt von Sonic wird durch atmosphärische Deko-Elemente so richtig zum Leben erweckt.

Weitere Informationen zu allen Autorennbahnen, Fahrzeugen, Booten, Helikoptern und Quadrocoptern findet ihr unter carrera-toys.com.