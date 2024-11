TiMi Studio Group und Capcom präsentieren Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Outlanders ist ein neues, vollwertiges Spiel der kultigen Serie, das gemeinsam von vom führenden Handyspiel-Entwickler TiMi Studio Group von Tencent Games und Capcom entwickelt wurde, dem Schöpfer dieser Action-Rollenspielserie, in der die Spieler:innen gegen riesige Monster in wunderschönen natürlichen Umgebungen antreten.

Ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht, hat Monster Hunter die Jagd auf Riesenmonster im Koop-Modus populär gemacht und sich zu einem großen Hit bei Spieler:innen weltweit entwickelt. Neben anderen Handyspielen der Monster Hunter-Serie ist Monster Hunter Outlanders ein Open-World-Survival-Spiel, das im Monster Hunter-Universum spielt. Fans können …

… einzigartige Regionen einer Open World-Karte mit natürlichen Umgebungen, Ökosystemen und Monstern erforschen und überleben.

… individuelle Ausrüstung und Werkzeuge anfertigen und bauen.

… eine traditionelle Jagd erleben, bei der sie alleine spielen oder sich einer Jagdgruppe von bis zu vier Personen anschließen.

Durch die Kombination dieser drei Elemente wollen wir ein Mobile-Spiel erschaffen, das es Spieler:innen ermöglicht, das Monster Hunter-Erlebnis mit Freunden zu genießen — jederzeit und überall.

Die TiMi Studio Group, die mit Spielen wie Age of Empires Mobile, Call of Duty Mobile und Pokémon Unite für AAA-Erlebnisse auf dem Handy bekannt ist, wird die riesige Welt von Monster Hunter Outlanders als Schauplatz für regelmäßige Events und Aktivitäten nutzen und so der Community die Möglichkeit geben, gemeinsam Spaß bei ihren Abenteuern im Spiel zu haben.

„Es ist an der Zeit, dass mobile Spieler:innen in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht”, so Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group. „Monster Hunter Outlanders bietet den Spieler:innen nicht nur ein authentisches Jagderlebnis, sondern auch eine riesige offene Welt mit der Community und den sozialen Systemen, nach denen die Spieler heute suchen.”

Ein offizielles Datum für den weltweiten Start von Monster Hunter Outlanders wurde noch nicht festgelegt, und das Spiel wird im Vorfeld mehrere Playtests durchführen. Spieler:innen können der Community auf Discord beitreten, wo Diskussionen über das neue Spiel, bestehende Serien und die Möglichkeit, sich für künftige Playtests anzumelden, stattfinden werden, sowie auf der Website und anderen sozialen Kanälen, darunter Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.