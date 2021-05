Konsolenversion von Black Desert erhält Große Expedition und Sycraia

Pearl Abyss hat heute ein großes Update für Black Desert Console angekündigt, unter anderem mit der Großen Expedition und den Unterwasserruinen Sycraia. Das langerwartete Update verspricht neue Quests, Schiffe, ein Tauschhandel-System und verschiedene Events und Verbesserungen.

Die Große Expedition bringt neue Inhalte und Aktivitäten ins Margoriameer, auf die sich Abenteurer auf PlayStation und Xbox freuen können:

Zur Befahrung des Großen Ozeans müssen die Spieler zum Kapitän ihrer eigenen Schiffe werden. Zwei neue Starter-Schiffe warten, so etwa das Bartali-Segelboot. Dieses kann wiederrum zu einem Epheria-Segelboot oder der Epheria-Fregatte upgegradet werden. Beide neuen Schiffe sind leicht erhältlich.

Auch die Epheria-Fregatte und das Epheria-Segelboot lassen sich verbessern. Aus ihnen werden die Epheria-Karavelle, ein Handelsschiff mit viel Platz für Waren und Tauschgüter, 30 Inventarplätzen und 10.000 Liter Stauraum, oder die Epheria-Galeasse, ein furchterregendes Schlachtschiff mit jeweils vier Kanonen auf jeder Seite.

Auf dem Meer können die Kapitäne erkunden, an Rettungsmissionen teilnehmen, handeln, Seemonster jagen, Schätze suchen oder Seekrieg führen.

Ein neues Tauschhandel-System erlaubt es den Spielern, mit anderen Schiffen zu handeln. Die neue Währung Crow Coin wird von einer geheimen Organisation genutzt und soll den Sammlern dieser Münzen großen Reichtum und Ruhm bringen.

Papu- und Otter-Tauschhändlern sind auf die Inseln im gesamten Margoriameer verteilt, sie bieten Upgrade-Materialien für Schiffe und Verbesserungen für Spieler an.

Die Unterwasserruinen von Sycraia bieten Spielern auf höheren Leveln neue Erlebnisse. In der Region befinden sich unter anderem:

Das architektonische Wunder einer versunkenen Zivilisation mit Monstern, antiken Waffen und noch mehr, versteckt in einer wunderschönen Unterwasserwelt.

Der neue Boss Sycrid – ein großes Seemonster, das wertvolle Belohnungen hütet, die nur die mutigsten Abenteurer erringen können. Dazu zählen Tungrad-Ringe, Schwarze Steine, Capras-Steine und Erinnerungsfragmente.

Zur Feier dieses großen Updates organisiert Pearl Abyss eine Anzahl an Ingame-Events, in denen Abenteurer durch den Abschluss täglicher Quests die neue Epheria-Kogge und Segel-EP erhalten. Durch das Besiegen von Monstern in Sycraia können Spieler Vorzeitliche Münzen der Tiefsee sammeln und somit ein Epheria-Segelboot oder eine Epheria-Fregatte freischalten.

Pearl Abyss möchte zudem darauf hinweisen, dass PC-Spieler nur noch vier Tage Zeit haben, um ihren Account von Kakao Games zu Pearl Abyss zu transferieren. Nach der Deadline am 31. Mai werden alle Accounts, die nicht transferiert wurden, gelöscht. Pearl Abyss bietet auch einen Willkommens-Bonus an. Spieler erhalten einen Gutschein für einen Tier 4 Young Pomi-Begleiter, den „Now or Nouver“-Titel, drei Waffentauschscheine und 1.000 Cron-Steine.

Mehr Informationen zur Großen Expedition und Sycraia gibt es auf der offiziellen Website.