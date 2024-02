Launch Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden

Focus Entertainment und DON’T NOD haben heute Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht, inklusive fetzigem Launch-Trailer.

Das Action-RPG mit Fokus auf die narrative Darstellung, in dem ihr in die Rolle von zwei erfahrenen Geisterjägern und Partnern schlüpft, die vor herausfordernden Entscheidungen mit tiefgreifenden Konsequenzen für die Lebenden und die Toten stehen.

Banishers: Ghosts of New Eden ist ein brandneuer Titel, der vom renommierten Studio DON’T NOD entwickelt wurde, das für seine gefeierten Titel Life is Strange und Vampyr bekannt ist. Entdeckt New Eden im Jahr 1695, wo die Siedlergemeinschaften von einem schrecklichen Fluch geplagt werden. Schlüpft in die Rolle der Banishers, erforscht die Quelle des Bösen, lüftet schaurige Geheimnisse, erkundet abwechslungsreiche Landschaften und interagiert mit unvergesslichen Charakteren, deren Schicksal in euren Händen liegt.

Antea und Red sind ausgebildete Geisterjäger, die die Menschen vor herumlungernden Gespenstern schützen. Doch als die Tragödie zuschlägt und Antea selbst zum Geist wird, werdet ihr euren Eid als Banisher erfüllen oder die Lebenden opfern, um eure Geliebte zurückzubringen?

Erlebt jetzt in Banishers: Ghosts of New Eden, wie die tragischen Wendungen des Schicksals sich auswirken!