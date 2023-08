Launchtrailer zu ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Bandai Namco Europe und FromSoftware, Inc. geben heute die Veröffentlichung von ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON bekannt.

Das neue Spiel von FromSoftware, das das Ergebnis ihrer langjährigen Erfahrungen mit dem Entwickeln eindrücklicher Actionspiele ist, ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam, auch für das Steam Deck optimiert) erhältlich.

Auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 wurde eine mysteriöse neue Substanz namens Coral entdeckt, die als Energiequelle die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschen drastisch verbessern sollte. Stattdessen führte sie zu einer Katastrophe, die den Planeten und die umliegenden Sterne in einen Flammensturm hüllte und ein brennendes Sonnensystem formte. Fast ein halbes Jahrhundert später ist Coral wieder auf Rubicon 3 aufgetaucht, mittlerweile ist der Planet aber abgeriegelt und Schauplatz von Vorherrschaftskämpfen zwischen außerirdischen Unternehmen und Widerstandsgruppen. In ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON werden die Spieler*innen in diese trostlose Welt versetzt, in der sie als unabhängige Söldner den Planeten infiltrieren und sich in einen Kampf um die neuartige Substanz mit konkurrierenden Unternehmen und abtrünnigen Fraktionen stürzen.

Das Spiel bietet:

Intensive, omnidirektionale Kämpfe: Dank leistungsstarker Booster können die Armored Core-Mechs Angriffe aus allen Richtungen überwinden. Die Spieler*innen können sich mit Boost-Sprüngen in die Luft erheben, schweben, mit Angriffs-Boosts schnell Distanzen überbrücken und dadurch rasch zwischen Fern- und Nahkampf wechseln. So können sie sich ihren Feinden gegenüber Vorteile verschaffen.

Hochmobile und anpassbare Mechs: Mit zahlreichen verschiedenen Teilen, die in vier Waffenplätze passen, sowie modifizierbaren Köpfen, Armen, Beinen, Rümpfen, Boostern und mehr ist die perfekte Kombination von Teilen entscheidend für das Überwinden der Herausforderungen des Spiels.

Eine völlig neue Geschichte: ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ist eine eigenständige Erfahrung, ohne erzählerische Verbindungen zu früheren Teilen der Serie. Die Geschichte, die im Einzelspielermodus erzählt wird, bietet verzweigte Pfade und mehrere Enden.

ist eine eigenständige Erfahrung, ohne erzählerische Verbindungen zu früheren Teilen der Serie. Die Geschichte, die im Einzelspielermodus erzählt wird, bietet verzweigte Pfade und mehrere Enden. Anspruchsvolles Gameplay und immense Herausforderungen: Das für Spiele von FromSoftware charakteristische, anspruchsvolle Gameplay stellt die Spieler*innen auch in ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON vor zahlreiche Herausforderungen. Sie können versuchen S-Ränge in Solo-Missionen zu erreichen, sich in der Arena mit NPCs im 1-gegen-1-Match anlegen, um Teile freizuschalten und gegen andere Spieler in 1v1- oder 3v3-Online-PVP-Kämpfen antreten.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON unterstützt PlayStation Free Upgrades und Xbox Smart Delivery. Das Spiel ist sowohl in englischer als auch in japanischer Sprachausgabe spielbar und enthält Textlokalisierungen in zahlreichen Sprachen, darunter auch Deutsch.