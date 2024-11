LEGO Horizon Adventures im Test

Technisch gibt’s hier absolut nichts zu bemängeln, das Spiel bietet eine wunderschöne Optik mit tollen Lichteffekten. Sowohl im Grafikmodus als auch im ebenso schönen Leistungsmodus läuft das Game flüssig und ohne Glitches oder Pop-ins. Die nicht bewegliche Kamera hat hier bestimmt geholfen.

Die Lokalisation ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch absolut top! Aloy wird im Englischen von Ashly Burch gesprochen, die nicht nur der originalen Aloy ihre Stimme leiht, sondern auch bei Life is Strange, Attack on Titan, The Last of Us II oder auch Fallout 4 mitgewirkt hat.

Wer lieber auf Deutsch spielt, kommt in den Genuss von Lara Trautmann’s genialer Leistung. Lara kennt ihr unter anderem durch ihre Rollen als Eve in Stellar Blade, Fragile aus Death Stranding und vielen anderen Titeln wie Spider-Man, Cyberpunk 2077 oder auch Resident Evil Village. So oder so werden die audiophilen Gamer unter euch ihre Freude an dem Spiel haben.