Level Infinite mit Highlights auf der gamescom 2022

Level Infinite hat heute das Lineup für die gamescom 2022 bekanntgegeben. Dazu gehören Anspielmöglichkeiten für Tower of Fantasy, Funcoms Metal: Hellsinger, Fatsharks Warhammer 40,000: Darktide, Stunlock Studios V Rising und 10Chambers Collectives GTFO.

Level Infinites Stand in Halle 7 bietet auch einige experimentelle Aktivitäten rund um PUBG Mobile und Sharkmobs Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Außerdem gibt es eine 360°-Bühne mit Live-Demos und mehr.

Zusätzlich können sich Fans auf neue Trailer und Ankündigungen von Level Infinite und seinen Partnern während der Opening Night Live freuen. Diese wird von Geoff Keighley moderiert und am 23. August live aus Köln ausgestrahlt.

Mehr Details zu den Aktivitäten und zusätzliche Informationen folgen bald.

Warhammer 40,000: Darktide, entwickelt und veröffentlicht von Fatshark, ist ein intensives vier-Spieler-Koop-Actionspiel, angesiedelt in der Hive City von Tertium. Die Fortsetzung zu Fatsharks preisgekröntem Vermintide-Franchise lässt Spieler gemeinsam mit Freunden gegen Horden an Gegnern antreten. Seit der Ankündigung von Warhammer 40,000: Darktide für PC und Xbox Series X|S war das Spiel ein fester Bestandteil der Top 10 der meistgewünschten Spiele auf Steam. Weitere Informationen gibt es unter https://www.playdarktide.com/ .

Metal: Hellsinger ist ein Rhythmus-Shooter mit der Kraft des Heavy Metal, entwickelt von The Outsiders und veröffentlicht von Funcom. Spieler kämpfen ihren Weg durch die Hölle zur Musik von einigen der größten Namen des Genres, wie Serj Tankian (System of A Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) und vielen mehr. Eine Demo-Version ist verfügbar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam. Metal: Hellsinger erscheint am 15. September, mehr Informationen gibt es unter https://www.metalhellsinger.com/ .

Tower of Fantasy ist ein Shared-Open-World-RPG, das auf verschiedenen Plattformen erscheint und in einem Anime-Sci-fi-Setting spielt. Das Spiel erscheint später dieses Jahr für PC und Mobile und wird entwickelt von Hotta Studio und veröffentlicht von Level Infinite. Es enthält eine immersive, offene Welt, Koop- und Solo-Abenteuer, freie Charakterentwicklung, einzigartige Simulakren und ein episches Kampfsystem, das es erlaubt, jederzeit zwischen Waffen und Kampfstilen zu wechseln. Mehr Informationen gibt es unter https://www.toweroffantasy-global.com/en/home.html

V Rising ist ein Open-World-Vampir-Survival-Titel, entwickelt von Stunlock Studios. Die Spieler betreten eine Welt voller Gefahren in der Rolle eines geschwächten Vampirs. Sie müssen in nahen Siedlungen nach Blut jagen, um ihren Durst zu stillen und ihre Kraft wiederzuerlangen. Sie können Burgen bauen, sich mit Freunden zusammenschließen, Menschen zu ihren Dienern machen, um ihr Reich zu vergrößern, und Ruhm in PvP- und PvE-Herausforderungen erlangen. Derzeit können Spieler die düstere und gefährliche Welt im Early Access erleben. Das Spiel konnte bereits mehr als zwei Millionen Downloads verzeichnen. Die gamescom ist der perfekte Ort für blutdürstige Gamer und Kinder der Nacht, die das Spiel ausprobieren möchten. Mehr Informationen gibt es unter V Rising (playvrising.com) .