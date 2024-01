Like a Dragon: Infinite Wealth im Test

Zwar haben wir mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nochmal einen kurzen Abstecher in die Story von Kazuma Kiryu machen dürfen, aber das war ja wohl eher eine Dreingabe, denn mit Yakuza: Like a Dragon haben Ryu Ga Gotoku Studio und Sega einen neuen Helden eingeführt. Ichiban Kasuga übernahm 2020 das Zepter und genau der ist auch im neuen Like a Dragon: Infinite Wealth der Hauptcharakter.