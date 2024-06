Lindwyrm – Demo & Kickstarter jetzt verfügbar

Ghostwhale Games veröffentlicht Lindwyrm Demo beim Steam Next Fest und startet Kickstarter Kampagne.

Ghostwhale Games, ein Indie Studio, das von sechs leidenschaftlichen Gaming Enthusiasts gegründet wurde, freut sich, die Veröffentlichung der Demo ihres Roguelite-Action-RPGs Lindwyrm im Rahmen des Steam Next Fest bekannt zu geben. Neben der Demo Veröffentlichung startet Ghostwhale Games auch eine Kickstarter Kampagne, um die Finanzierung für die Veröffentlichung der vollen Version des Spiels zu sichern.

Ghostwhale Games wurde 2022 in Potsdam, Deutschland, gegründet und wird von einer gemeinsamen Leidenschaft für Spiele angetrieben. Das Team ist seit vielen Jahren in der Games Branche tätig und hat erfolgreich mehrere Spiele entwickelt. Ihre Mission ist einfach, aber bedeutungsvoll: Your Game, Your Experience. Dieses Motto treibt sie an, qualitativ hochwertige Spiele zu schaffen, die den Spielern unvergessliche Erlebnisse bieten.

Lindwyrm ist eine einzigartige Kombination aus Hack’n’Slay-Combat, Platforming, Rätseln und Stadtaufbau, verpackt in der herausfordernden Hülle eines Roguelite-Action-RPGs. Die Spieler werden in spannende Dungeons eintauchen, epische Bosse mit einer Waffe ihrer Wahl besiegen, ihren Helden verbessern und in diesem kooperativen Abenteuer ein zerstörtes Dorf wiederaufbauen.

Demo Release beim Steam Next Fest

Die Spieler können jetzt die Welt von Lindwyrm erleben, indem sie die Demo während des Steam Next Fest herunterladen. Diese Demo zeigt die Kernmechaniken des Spiels, einschließlich verschiedener Waffen, herausfordernder Rätsel und kooperativem Gameplay für bis zu vier Spieler. Sie bietet einen Vorgeschmack auf das vollständige Abenteuer, das auf die Spieler wartet, und gewährt einen Einblick in die faszinierende Welt, in der Gefahr und Geheimnis aufeinandertreffen.

Kickstarter Kampagne

Um Lindwyrm in seiner vollen Pracht zu verwirklichen, hat Ghostwhale Games eine Kickstarter Kampagne gestartet, um die Finanzierung der Version 1.0 zu sichern. Diese Kampagne sucht die Unterstützung der Gaming-Community, um die Features des Spiels zu verbessern, das Gesamterlebnis zu verfeinern und Lindwyrm auf weitere Plattformen wie Playstation, Xbox und Nintendo Switch zu bringen.

Hauptmerkmale von Lindwyrm:

Kooperative Abenteuer: Kämpfe dich mit Freunden zusammen durch Dungeons, wo der gemeinsame HP-Pool eine zusätzliche Herausforderung darstellt.

Flexibles Arsenal: Schalte eine Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten frei und gestalte den einzigartigen Spielstil deines Helden.

Dungeon-Herausforderungen: Navigiere durch tödliche Fallen, löse knifflige Rätsel und besiege epische Monster.

Dorfaufbau: Baue und verbessere ein Dorf, indem du neue Geschäfte, Quests und Bereiche freischaltest.

Runensystem: Verbessere die Werte deines Helden mit alten Runen und füge strategische Tiefe hinzu.

Hardcore-Modus: Teste deine Fähigkeiten mit permanenten Charaktertoden, bei denen jede Entscheidung endgültig ist.

Begleite das Abenteuer

Ghostwhale Games lädt die Spieler ein, die Demo auf Steam herunterzuladen, an ihrer Kickstarter Kampagne teilzunehmen und ihr Feedback im Steam Community Hub oder auf ihrem Discord Server zu teilen. Das Team schätzt das Feedback der Community und ist bestrebt, ein Spiel zu schaffen, das bei Spielern weltweit Anklang findet.

Lade die Lindwyrm-Demo auf Steam herunter: https://store.steampowered.com/app/2280020/Lindwyrm/

Unterstütze Lindwyrm auf Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/ghostwhalegames/lindwyrm-the-roguelite-arpg