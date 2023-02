Live Streams bei Twitch: Was macht die Faszination aus?

Auf dem Streaming Portal Twitch gibt es für wirklich jedes angesagte Spiel faszinierende Livestreams zu entdecken.

Vor allem in der Rubrik Glücksspiel erlebte Twitch vor einigen Jahren einen wahren Run der User. Besonders gefragt waren dabei Online Casinos mit Bonus, da man sich von echten Profis wertvolle Tipps holen konnte. Bei vielen Glücksspielen reicht es nicht aus, das Regelwerk vollständig zu kennen. Vielmehr haben erfahrene Spieler:innen über die Zeit diverse zweckmäßige Strategien entwickeln können für noch mehr Gewinne.

Gerade die Boni eines Online Casinos können dazu beitragen, häufiger zu gewinnen. Echtgeldspieler:innen merken dann schnell, dass eine Gewinnsumme auch aus lauter kleinen Einzelgewinnen bestehen kann. Wichtig ist es, beim Glücksspiel im Internet aber immer seine Bankroll im Auge zu behalten. Hat man ein Freispiel gewonnen, sind die Rundeneinsätze gratis.

So viele Nutzer hat Twitch im Jahr 2021

Aktuelle Zahlen zur Anzahl der jährlichen Nutzer oder konkreten Jahresumsätzen sind von dem amerikanischen Unternehmen nur schwer zu finden. 2021 hatte der Streaming-Anbieter rund 30 Millionen aktive Nutzer, immerhin zehn Jahre nach der Firmengründung. Die Kapazitäten der Server reichten 2021 für knapp drei Millionen User aus, die den Dienst gleichzeitig nutzten. Bereitgestellt wurden die innovativen Inhalte von mehr als acht Millionen registrierten Twitch-Streamern. Zwischen 2016 und 2021 hat das bislang nicht an der Börse notierte Unternehmen einen geschätzten Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Zahlen aus der Vergangenheit noch einmal deutlich in die Höhe geschnellt sind.

Die beliebtesten Twitch Channels: Gaming oder Lernen?

Viele Pädagogen kritisieren, dass die Plattform von Gaming Streams überlaufen wäre. Schaut man sich die Statistiken aber einmal genauer an, stellt man überrascht fest: Die beliebtesten Kanäle auf Twitch sind die sogenannten IRL-Channels. Das steht kurz für „in real life“ und bedeutet auf Deutsch so viel wie „im echten Leben“. Diese Streamer liefern coole Hacks zum Programmieren, was dann allerdings auch wieder beim Spielen helfen kann. Minecraft und Roblox sind derzeit bei jüngeren Programmiertalenten sehr beliebt.

IRL-Channels liefern aber auch praktische Alltagstipps für eine gesunde Ernährung oder DIY Bastelanleitungen. Sehr gerne werden künstlerisch interessierte Streamer angeklickt, die dann beispielsweise mit faszinierendem Speed Painting für eine lange Verweildauer sorgen.

Das ist so spannend am Game Streaming auf Twitch

Während eines Game-Streams ist es Nutzern auf Twitch möglich, miteinander und mit dem Host in Kontakt zu treten. Dieser interaktive Faktor macht sicherlich den größten Unterschied zum Game Streaming auf YouTube, wo sich vornehmlich Let’s Play Streams finden. Dabei handelt es sich beispielsweise um nachgespielte Komplettlösungen, die aber nur angeschaut werden können. Eine Kontaktaufnahme ist maximal über die Kommentarfunktion möglich.

Für Streamer bietet Twitch durch die zahlreichen Einstellmöglichkeiten einen hohen Komfort. Auch während einer Live-Übertragung kann man sich als Streamer jederzeit über seine Follower-Anzahl informieren. Die Chatfunktion ermöglicht es, Nutzerkommentare annähernd in Echtzeit lesen zu können. Streamer schreiben aber nicht zurück, sondern beantworten interessante Fragen direkt im Stream. Während schneller und actionreicher Spielszenen kann der Chat aber auch einmal zu schnell durchlaufen.

Verdienen Streamer auf Twitch Geld durchs Spielen?

Ja, mit einem gut vorbereiteten Gaming Stream lässt sich auf Twitch Geld verdienen. Das funktioniert so, dass User Bits einkaufen können, um dem Streamer ein Cheering zu hinterlassen. Diese werden im Chat verwendet und können so motivierend sein, dass der Streamer eine schwierige Stelle im Spiel besser meistert. Twitchs animierte Bits heißen auch Cheermotes, angelehnt an Emote.

Auf Twitch gibt es eine Reihe von Befehlen für Cheernachrichten, die von einem Moderator ebenso verwendet werden können wie vom Host eines Streams. Das Stream-Hosting empfiehlt sich vor allem dann, wenn jugendliche Streamer ein Game live spielen möchten. Gemäß den Richtlinien von Twitch müssen Streams von einer volljährigen Person gehostet werden. Für Kinder unter 13 Jahren ist das Twitch Angebot überhaupt nicht geeignet.

Das sind die 3 meistgeklickten Gaming Streams auf Twitch

Zahlen aus der Twitch Metrik von Januar 2023 katapultieren League of Legends ganz nach oben auf der Beliebtheitsskala der Gaming-Streams. Bei diesem auf Teamwork aufbauenden Strategieklassiker erstellt man zunächst eine Armee von fünf Helden. Ziel des ab 12 Jahren freigegebenen Games ist es, die eigene Basis zu schützen und die der gegnerischen Mannschaft zu zerstören. Direkt hinter League of Legends folgt Escape from Tarkov, ein Ego-Shooter mit Freigabe ab 18 Jahren. Während der fesselnden Szenen muss der eigene Charakter auf einer Karte den Ausweg finden. Unterwegs trifft man in Escape from Tarkov auf jede Menge Computergegner. Eine Interaktion mit seinen Freunden ist aber möglich. Twitch bietet für diesen angesagten Shooter eine ideale Erweiterung, aber auch via Teamspeak sprechen erfolgreiche Teams ihr Vorgehen ab.

Grand Theft Auto V steht bei den Gaming-Streams auf Platz drei der Klickhäufigkeit pro Stunde. Die coolen neuen Game-Features und noch heißere Autos haben in der fünften Ausgabe der beliebten Videospielreihe viele Langzeitspieler:innen überzeugt. Übersetzt bedeutet Grand Theft Auto übrigens so viel wie „schwerer Autodiebstahl“, was die unendlichen Möglichkeiten des Games aber nur unzureichend zu beschreiben mag.

Riot Games hat mit Valorant 2020 einen Ego-Shooter herausgebracht, der kostenlos spielbar ist. Aufgrund einer weniger realistischen Darstellung von angewandter Gewalt ist dieses Game im Vergleich zu Escape from Tarkov schon ab 16 spielbar. Es kann sich trotzdem lohnen, auf Twitch einem etwas älteren Streamer zu folgen, um das Maximum an Kapazitäten dieses beliebten Spiels genießen zu können. Im Spiel organisiert man ein Team aus fünf Mitstreitern, den Agenten. Bei Valorant kommt es auf ein gut ausbalanciertes Verhältnis von Taktik und Teamfähigkeit an. Den Spielverlauf kann es entscheidend beeinflussen, die eigenen Charaktere bestmöglich auszustatten und mit coolen Fähigkeiten auszustatten.

Fazit zu den besten Game-Streamings auf Twitch

Der Erfahrung nach dauert es nicht lange, bis man einen Streamer auf Twitch gefunden hat, dem man folgt. Viele Streaming-Inhalte sind kostenfrei nutzbar, es gibt aber auch Abos von Twitch. In der Bezahlversion lassen sich nicht nur viel mehr Gaming Streams anschauen, sondern auch Bearbeitungsmöglichkeiten für den Chat werden freigeschaltet. Die Auswahl der Twitch Kanäle ist riesig. Wird das eigene Lieblingsspiel einmal zu eintönig präsentiert, sucht man sich einfach mit wenigen Klicks einen neuen Host aus. Für jedes Alter ab 13 bietet Twitch fesselnde Inhalte und allerlei hilfreiche InGame Tricks vom Profi.