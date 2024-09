Lokale Multiplayerspiele für 4 oder mehr Spieler – Neuigkeiten von der Gamescom

Lokale Multiplayerspiele waren immer schon eines meiner Lieblingsgenres. Nachdem ich drei Kinder habe, war es immer ein Spaß, zu viert (oder fünft, wenn die Frau auch mitmacht) auf der Couch zu sitzen und am Fernseher zu zocken. Bomberman am Amiga mit 4-Spieler Joystick-Adapter, Rayman Origins oder FIFA am PC… später habe ich das dann auch in der Firma fortgesetzt, wo wir mit einigen spielebegeisterten Kollegen eine Runde aufgesetzt haben, die über Jahre hinweg jede Woche am Freitag nach der Arbeit mehrere Stunden auf den riesigen Präsentationsbildschirmen in entlegenen Besprechungsräumen wilde Mehrspielerparties abgehalten hat. Das waren coole Zeiten!

Meine Kinder sind lange erwachsen und außer Haus, die Mehrspielerrunden in der alten Firma sind durch Covid abrupt (und aufgrund von einem späteren Firmenwechsel auch permanent) beendet worden, aber ich spiele die lokalen Multiplayerspiele immer noch recht gerne. Mein aktuelles Setup sind Kollegen (und andere Freunde) aus meiner aktuellen Firma, aber wir spielen nicht mehr lokal in der Firma, sondern jede Woche abends über das Internet über „Steam Remote Play Together“. Das funktioniert technisch erstaunlich gut – ist zwar bei weitem nicht so witzig, wie wenn wir alle auf einer großen Couch sitzen und auf dem Fernseher (bzw. der Beamer-Leinwand) spielen, aber besser als gar nichts.

Was ist denn eigentlich Steam Remote Play Together? Einfach erklärt wird dabei der Bildschirm des Hosts auf die Bildschirme der anderen Spieler projiziert, die auf ihrem eigenen Rechner mit ihrem eigenen Gamepad so spielen können, wie wenn alle vor einem Rechner sitzen würden. Es reicht also, wenn ein Spieler das Spiel besitzt, die anderen können ohne Download oder Kosten einfach mitspielen. Das ist nicht so wie bei den „richtigen“ Online Multiplayerspielen, wo jeder das Spiel auch selbst besitzen muss und es auf dem lokalen Rechner jedes Mitspielers abläuft, und nur über das Internet Daten mit den anderen Spielern austauscht. Steam Remote Play Together ist kinderleicht zu aktivieren – im Prinzip müsst ihr nur das Spiel starten und dann eure Freunde über „Remote Play Together“ einladen. Ein Rechtsklick auf den Profilnamen, und schon sollte die Option verfügbar sein, wenn das Spiel bei euch bereits läuft. Eure Freunde müssen dann nur die Einladung akzeptieren und sollten schon euren Bildschirm bei sich zu Hause sehen. Zur Einladung müsst ihr natürlich kurz das Steam Overlay öffnen (Shift + Tab), um eure Freunde auch zu sehen.