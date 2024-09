Shadows of Doubt im Test

Ein Leben à la Sherlock Holmes

Die Überschrift beschreibt wohl am besten, was euch in Shadows of Doubt erwartet. Ihr schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs und taucht tief in eine düstere, futuristische Welt voller Geheimnisse und Verbrechen ein. Dabei müsst ihr eure Fähigkeiten wie ein Meisterdetektiv einsetzen, um jeden noch so kleinen Hinweis zu entschlüsseln und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Bei Shadows of Doubt handelt es sich um ein Sandbox-Erlebnis, bei dem ihr keine stringente Erzählung erwarten solltet. Das Spiel bietet euch eine Einführung, die euch bei eurem ersten Fall etwas an die Hand nimmt und euch die dystopische Welt näherbringt, in der Konzerne das Sagen haben. Danach genießt ihr völlige Freiheit, wie ihr euren Alltag als Detektiv gestaltet. Es stehen euch zahlreiche Möglichkeiten offen: In verschiedenen Restaurants und Lokalen erhaltet ihr diverse Aufträge, die von eher untypischen Aufgaben wie dem Vandalismus einer Wohnung bis hin zu klassischer Detektivarbeit wie Beschattungen und Beweissammlungen reichen. Gelegentlich informiert euch das Spiel über Mordfälle, die ihr auf eigene Faust aufklären könnt. Mit dem Lösen verschiedener Fälle steigt euer soziales Ansehen, was euch hilfreiche Boni einbringt und dafür sorgt, dass euch die Menschen bei euren Ermittlungen eher unterstützen. Mit dem verdienten Geld könnt ihr euch neue Unterkünfte oder Werkzeuge anschaffen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, bei sturen Befragten die Zunge etwas zu lockern.