Lords of the Fallen: Opening Night Live-Trailer zeigt neue Spielinhalte

HEXWORKS (ein Studio von CI Games) präsentierte während der Opening Night Live der gamescom 2023 einen neuen Story-Trailer zu Lords of the Fallen, welches im Oktober erscheinen wird.

Der Trailer zeigt knapp eine Minute an neuen Inhalten und lädt dazu ein, die Welt der Twin Realms zu erleben. Besucher*innen der gamescom 2023 haben außerdem die Möglichkeit, im Lords of the Fallen-Kino (Halle 9, B010-C019) einem Live-Walkthrough durch Abschnitte des Spiels beizuwohnen. Bei diesem wird die Dual-Realm-Mechanik präsentiert und Spieler*innen können sich selbst ein Bild machen von den Nah-, Fern- und Magiekämpfen, die sie erwarten.

Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und stellt einen kompletten Reboot des Franchise dar. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und ist in drei Editionen erhältlich – Standard, Deluxe und Collector’s, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enthält.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.cigames.com/en/.