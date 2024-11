Lost Eidolons: Veil of the Witch im Test

Rundenbasierte Kämpfe

Lost Eidolons: Veil of the Witch spielt in der selben Welt wie das vor zwei Jahren erschienene Lost Eidolons. Es spielt aber nicht im selben Land – sondern auf der Insel Anareios, auf der wir als Schiffbrüchiger gelandet sind. Wir haben keine Ahnung wer wir sind, was ganz praktisch ist, weil wir dadurch zu Beginn unseren Charakter nach Wunsch gestalten können. Männlich/weiblich, Name, mehr geht allerdings nicht. Die Insel (oder nur der Ort, an dem wir aufwachen?) scheint keine normale Insel zu sein, sondern ein magischer Ort, der zwischen der Realität und der Welt der Toten steht. Zumindest erzählt uns das die Hexe, die uns zu Beginn (in einem Traum?) begegnet. Wie kommen wir hier wieder weg? In unseren Kleidern steckt ein Brief einer uns unbekannten Frau mit dem Namen Carmen – wir sollen Silvio auffinden, bevor es zu spät ist… was ist damit gemeint? Und wer ist Silvio?

Wir werden sofort von zombiartigen Gegnern angegriffen, die unter der Kontrolle eines Zauberers im Dienste des (eigentlich besiegten) Kaisers Ludiviktus stehen. Auf unserer Seite kämpft eine Magierin, die uns gut zu kennen scheint. Scheinbar haben nur wir unser Gedächtnis verloren. Jedenfalls haben wir nicht zu kämpfen verlernt, mit unserem Schwert können wir immer noch gut umgehen. Ein Crewmitglied unseres Schiffes unterstützt uns ebenfalls im Kampf, und wir machen kurzen Prozess mit den Zombies. Die Kämpfe laufen in gewohnter rundenbasierter Art ab – Einheiten bewegen, angreifen, zwischen den Waffen wechseln, Fähigkeiten benutzen, Zaubersprüche wirken. Nicht üblich sind jedoch die regelmäßigen Gespräche während mancher der Kämpfe – die Story wird auch im Kampf vorangetrieben.